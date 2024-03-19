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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar arasında Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığında ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine ise Yusuf Tüfekçi getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığında ise Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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