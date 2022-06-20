Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin NATO'nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, &quot;NATO'nun üyelik süreciyle ilgili... - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin NATO'nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, "NATO'nun üyelik süreciyle ilgili...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin NATO'nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, "NATO'nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler" dedi.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin NATO'nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, "NATO'nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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