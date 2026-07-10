KKTC'ye doğal gaz boru hattı için mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı'yla iki ülkeyi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Anavatan Türkiye olarak KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Kıbrıs Türkünün refahına ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak stratejik bir başlık olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ortak tarihten ve müşterek gelecekten güç alan sarsılmaz bir kardeşlik hukukuna dayandığını belirten Yılmaz, bu güçlü bağın, son yıllarda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, dijital dönüşümden enerjiye kadar her alanda hayata geçirdikleri projelerle daha da tahkim edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayan her alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Asrın Projesi'yle bugüne kadar adaya 330 milyon metreküp su ulaştırdık. Güzelyurt Ovası'nda 1873 hektarlık alanı suyla buluşturduk. Zaten içme suyu da her tarafa gitti. Ufak tefek bir şey kaldıysa bilemem ama içme suyu sorunu çözüldü. Şimdi sulama suyu olarak da Türkiye'den, Anadolu'dan gelen su, Kıbrıs'a bereket olmaya başladı." diye konuştu.

Yılmaz, yaklaşık 28 milyar liralık finansmanla bugüne kadar 850 kilometreyi aşan yol ağını hizmete sunduklarını, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini hizmete açtıklarını ve sağlık altyapısını yeni hastanelerle güçlendirdiklerini bildirdi.

E-devlet, dijital dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Telekom'da henüz maalesef bürokratik süreç tamamlanmadı diyelim. Usulü tamamlanmadı. Keşke zamanında bitse bugün belki halkın birçoğu daha ucuza, daha kaliteli haberleşme hizmeti alacaktı. Yani maalesef o süreç bitmediği için henüz bunu sağlayamıyoruz. Biter bitmez buradaki süreçler, çok hızlı bir şekilde Telekom fiber altyapıyı yenileyecek. 1 yıl gibi bir süreçte tüm adayı yenileyecek. Ama önceliği tabii nüfusun daha fazla olduğu bölgelere vererek, bunu gerçekleştirecek. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hem işletmeler hem de hane halkları daha kaliteli, daha ucuz iletişim imkanına kavuşmuş olacaklar."

"Ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır"

Enerji alanında KKTC'nin ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, elektrik arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Teknecik Santrali'nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip 7 mobil elektrik santralini devreye aldıklarını bildiren Yılmaz, KIB-TEK'in akaryakıt temininden bakım ve onarımına, navlun giderlerinden elektrik bağlantı altyapısına kadar ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağladıklarını ifade etti.

Son 5 yılda enerji sektörüne sağladıkları desteğin 8 milyar lirayı aştığını, 2026 yılı için de enerji projelerine 560 milyon lirayı aşkın yeni kaynak tahsis ettiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün imzaladığımız 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' da bu ortak iradenin, stratejinin bir tezahürüdür. Bu Mutabakat Zaptı ile ülkelerimizi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları başlatıyoruz. Proje kapsamında doğal gaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacaktır. Doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçilecek, enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır."

Yılmaz, enerji arz güvenliğinin ülkelerin ekonomik istikrarını, rekabet gücünü ve kalkınmasını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, "Bu sebeple Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, temel bir öncelik olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü altyapıya sahip, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için her alanda olduğu gibi enerji alanında da desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün refahını artıracak, kalkınmasını hızlandıracak projelere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Enerji alanında attığımız bu adımın da ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini daha da ileri taşıyacak tarihi bir dönüm noktası olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Üstel, "Türkiye ile KKTC arasında KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Programda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Yılmaz ve Üstel ile beraberindekiler programın ardından, AK Parti KKTC Temsilciliğini de ziyaret etti.