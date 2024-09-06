Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına Destek Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmaktır. Halkın refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmaktır, daha rekabetçi, katma değeri daha yüksek bir ekonominin oluşumunu desteklemektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Daha sonra Tatar ve Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı heyetler arası Enerji Arz Güvenliği Toplantısı'na geçildi.

Toplantıya KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldı.

KKTC'nin enerji arzının güvenliği, sürdürülmesi ve artırılması konusunun ele alındığı toplantının ardından Tatar ve Yılmaz, basın açıklamasında bulundu.

Yılmaz, toplantıda halkın sosyal yaşamını olduğu kadar, ekonomiyi de çok fazla ilgilendiren elektrik meselesini kapsamlı şekilde değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, bu konuda kısa, orta ve uzun vadede yapılacakları ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Bu konularda her zaman KKTC'nin Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Elimizdeki tüm imkanlarla, teknik imkanlarla ve mali imkanlarla bu konularda gerekli adımları atıyoruz. Onlar yapılmamış olsa yaşanan sorunlar çok daha farklı ölçeklere gidebilirdi. Onları yapmaya devam edeceğiz. 2022 yılından bugüne kadar yaklaşık 12 milyon avro tutarında bir sözleşmeyi bu kapsamda imzaladık ve böyle bir destek söz konusu. EÜAŞ envanterinde bulunan toplam 125 megavat kapasiteli 5 mobil treyler elektrik santralinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tesis edilmesi de yine bu çerçevede kararlaştırılmıştı. Bunlardan 4'ü halihazırda işletilmekte olup bir santralin ise taşıma süreci devam etmektedir. Bu hafta sonu bu santralin de devreye gireceğini düşünüyoruz.

'İlave ihtiyaçlar olabilir.' dendi toplantıda. Gerekirse o ilave ihtiyaçları da karşılamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 2022 yılından bugüne yatırım bedeli 5,26 milyon avro olan yine çalışmalar sürdürüldü. Toplamda 17,26 milyon avro EÜAŞ'ın bu kapsamda gerçekleştirdiği yatırımın olduğunu ifade etmek isterim."

Yılmaz, toplantıda kısa vadeli konuların ötesinde uzun vadeli çözümler üzerinde de durduklarını dile getirerek, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin bütünlüğü içinde konuya yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

"Bu konuda siyasi irademizi ortaya koymuş durumdayız"

Rasyonel, düşük maliyetli ve teknik açıdan çok daha doğru olanın Kıbrıs Adası'nın bir bütün olarak Türkiye üzerinden Avrupa ve dünya ile entegrasyonu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan ile Ankara'da imzaladığımız bir protokol var kablolu elektrik konusunda. Bunu da yakından takip ediyoruz. Çok büyük ölçekli projeler bunlar. Takdir edersiniz ki teknik yönü, hukuki yönü, uluslararası ilişkiler boyutu, birçok boyutu olan projeler. Bunların sonuçlanması biraz zaman alıyor ama kararlıyız bu konuda. Zaten bu konuda siyasi irademizi ortaya koymuş durumdayız. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp bu konularda gerekli adımları da inşallah önümüzdeki dönemlerde atacağız.

Yalnız bugün yaptığımız toplantıda yine gördük ki sadece bir proje üzerinden elektrik konusunu tartışmak doğru değil. Doğal gazıyla, termiğiyle, yenilenebilir enerjisiyle, güneşiyle, rüzgarıyla bir bütünlük içinde bu konunun planlanması gerekiyor. Yine bugünkü toplantıda enerji verimliliği üzerinde durduk. Gerek işletmelerin, gerek tüketicilerin hem kendilerinin daha az fatura ödemesi için hem de elektrik sistemimizin çok daha etkili çalışması için verimli bir şekilde enerjiyi kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu, buna dönük birtakım yaklaşımların geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu üzerinde de durduk."

Toplantı sonucu ortaya çıkan eylemleri KKTC Başbakanı Üstel ile takip edeceklerini ve ilgili kurumların bu konuları çalışmayı sürdüreceğini bildiren Yılmaz, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

"Kim ne derse desin 50 yıldır bu Ada'da bir huzur var, bir güven ortamı var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın çok doğru ve hakkaniyetli bir politik, siyasi duruş sergilediğini belirterek, yıllar yılı Ada'daki gerçeklere uymayan yaklaşımların bir çözüm üretmediğini ifade etti.

Bir çözüm olacaksa Ada'daki iki devlet gerçeğini gören ve iki tarafın eşitliğini kabul eden bir çözüm olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin 50 yıldır bu Ada'da bir huzur var, bir güven ortamı var. Bunun da sebebi 50 yıl önce yapılan Mutlu Barış Harekatı'dır. Bu vesileyle o harekatta şehit olanları rahmetle, gazileri minnetle anıyorum. İyi ki o gün o müdahale yapılmış. Yapılmasaydı bugün nasıl bir tabloyla karşı karşıya olurduk? İşte Orta Doğu'da yaşananlar bize bunu gösteriyor gerçekten. Çok şükür Ada'da hem Türk tarafında hem Rum tarafında bir huzur ortamı var. Bir sorun, sıkıntı yaşanmıyor bu anlamda. Bir güvenlik sorunu yaşanmıyor. İşte bu gerçekliği esas alan bir çözümün olması gerekir diye düşünüyoruz."

Yılmaz, Taşınmaz Mal Komisyonu konusundaki ilerlemelerden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, bu konuda KKTC'nin attığı adımları takdirle takip ettiklerini ve uluslararası hukuk anlamında da mutlaka bunların karşılığını bulacağını söyledi.

"Geçmişle mukayese edilemez bir noktaya gelmiş durumda Kuzey Kıbrıs"

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini ve yeni paketin ilk kaynak aktarımlarının gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmaktır. Halkın refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmaktır, daha rekabetçi, katma değeri daha yüksek bir ekonominin oluşumunu desteklemektir. Geçmişle mukayese edilemez bir noktaya gelmiş durumda Kuzey Kıbrıs. Turizmiyle, eğitimiyle, altyapısıyla, ticaretiyle, tarımıyla birçok alanda önemli mesafeler almış durumda ama önümüzdeki dönem çok daha ileriye gidecek. Özellikle teknolojik gelişimi, dijitalleşmesi, yapay zeka gibi yeni açılımlar, bunlar inanıyorum ki izolasyonlara da önemli bir cevap oluşturacaktır. Bir taraftan siyasi olarak dünyaya açılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan başta olmak üzere yapılan ziyaretlerle, Türk Cumhuriyetleri ile ortak platformlarda buluşmasıyla, diğer taraftan teknolojik imkanları da çok daha güçlü bir şekilde kullanıp dünyaya olan kapıları arttırmaya devam edecektir."

Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı (OVP) dün toplumla paylaştıklarını hatırlatarak, "Aramızdaki ekonomik ilişkilerin düzeyini düşündüğümüzde bu OVP'nin Türkiye'nin istikrarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk ekonomisinin de istikrarına ciddi katkı sunacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Kurların daha istikrarlı olduğu, enflasyonun düştüğü, risklerin azaldığı, öngörülebilirliğin arttığı, belirsizliklerin azaldığı bir ortamda istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüzyılı diyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir geleceği inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim ile KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.