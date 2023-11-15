Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a beraberindeki heyet ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu eşlik etti.

"Kıbrıs meselesine yönelik ortaya koyduğunuz vizyonu kuvvetle destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye "önem" ve "öncelik" verdiklerini belirterek, "Milli davamız Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor, Kıbrıs meselesine yönelik ortaya koyduğunuz vizyonu kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin "çözümün anahtarı" olacağını muhataplarına izah ettiklerini belirten Yılmaz, "Ne yazık ki, BM Güvenlik Konseyi'nin bu hakların tescili konusunda herhangi bir adım atmadığını görüyoruz" dedi.

Yılmaz, KKTC'nin tanınmasının, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasının yolunu açacağını vurgulayarak, KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesini arzuladıklarını yineledi. Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in KKTC bayrağının Azerbaycan'daki etkinliklerde dalgalanması gerektiği ve dalgalanacağına yönelik açıklamasını büyük memnuniyetle karşıladık" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tatar'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle bu ülkeye yaptığı ziyaretin başarılı geçmesinden "büyük memnuniyet" duyduklarını da kaydederek, "Bu ziyaretin aynı zamanda KKTC'nin Türk dünyasıyla bütünleşmesinde önemli bir adım oluşturduğunu ve ülkelerimiz arasındaki 'üç devlet, tek millet' şiarının önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yılmaz, Azerbaycan'ın KKTC'ye ve KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üyeliğine yönelik yaklaşımının sürdürülüp güçlendirilmesi için çabalarına devam edeceklerini de kaydetti.

Yılmaz, KKTC ile BM Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını da yineleyerek, "Uygulama konusunda sahada yaşanmakta olan sorunların bir an önce aşılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rumların her zaman olduğu gibi oldu-bitti oluşturma çabalarını görüyoruz. Bu çabalar da inşallah boşa çıkacaktır" diyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da ifade ettiği gibi bu yol çalışmasının "insani" bir amaçla yapıldığını, buna engel çıkartılmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"KKTC'de yaşayan Türk halkının refahı ve mutluluğu için ortak çalışacağız"

Yılmaz, 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ortak projelerin hayata geçirilmesine devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 20 Temmuz'da gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz, çok önemli bir projenin hayata geçmiş olduğunu söyledi.

"Bu projelere devam edeceğiz ve özellikle KKTC'de yaşayan Türk halkının refahı ve mutluluğu için ortak çalışacağız" diyen Yılmaz, bu çerçevede KKTC hükümetiyle birlikte yürüttükleri KKTC Su Master Planı Projesi'nin, üreticilerin ve çiftçilerin hayatını etkileyecek çok önemli bir proje olduğuna işaret etti. Yılmaz, "Bu proje bittiğinde çok daha verimli ve çok daha katma değeri yüksek bir tarım sektörü oluşacak, yeni alanlar sulanacak ve uygun ürün desenleri belirlenip bunlar desteklenecek ve dolayısıyla hem üretici kazanacak hem de tüketici daha kaliteli, daha fazla gıdaya erişme imkanına kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tüm bu çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun önemli olduğuna işaret ederek, KKTC hükümetine "uyumlu, verimli" iş birliğinden ötürü teşekkür etti.,

"Ne yaparsa yapsınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hak ettiği yere gelecektir"

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Ne yaparsa yapsınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kapıları açacaktır ve hak ettiği yere gelecektir. 40'ıncı yılınızı bir kez daha kutlarım, nice 40 yıllara... Biz 100 yıllık bir Cumhuriyet, siz 40 yıllık bir Cumhuriyet oldunuz. Bizden daha genç Bu 100 ve 40 yıllık birikimle, Türkiye Yüzyılını ve Kıbrıs Türk halkının yüzyılını, geleceğini çok daha güçlü, sağlam temeller üstüne hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"Egemenliğin sulandırılması veya başka yerlere çekilmesine asla onay vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Tatar ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ve beraberindeki heyeti KKTC'nin 40'ıncı yıl dönümünde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin desteğiyle birlikte Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü temelinde yeni bir siyasetle yola devam ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk tarafının yeni siyasetinin "iki devletli çözümün" temelini oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşit egemen ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinin "esas" olduğunu belirterek, Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve demokrasi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de ve Mavi Vatan'daki hakların korunması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin korunması gerektiğine de vurgu yaparak, "Egemenliğin sulandırılması veya başka yerlere çekilmesine asla onay verilemeyeceğini" ifadelerini kullandı. Tatar, Türkiye ile birlikte "uyum" içinde yola devam edileceğini vurguladı.

KKTC'nin gözlemci üyeliklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısını "güçlendirdiğini" ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda öngörülen projeler ve gerekli yasal düzenlemelerle KKTC'nin zeminini güçlendireceklerini, müreffeh yarınların yakalanması için çalışacaklarını, KKTC'de girişimci, eğitimli ve dünyayı takip eden bir Kıbrıs Türk halkı ve gençliği olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "pandemi, ekonomik kriz ve 6 Şubat depreminin acıların yaşandığını, ancak hayatın devam ettiğini ve mukavemetçi bir ruhla geleceğe umutla baktıklarını" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Ukrayna ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri gördüğümüzde, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün, Türk askerinin adadaki caydırıcı bir güç olarak varlığının bizim burada barış ve huzurumuz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin desteğiyle, KKTC'nin Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'da bağımsız, hür ve özgür bir Türk devleti olarak yola devam edeceğini vurguladı. - LEFKOŞA