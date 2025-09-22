Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Büyükelçileriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek, Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki insani kriz ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi konuları ele aldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere çevremizde derinleşen istikrarsızlıkları, bölgesel meseleleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikleri ele aldık. AB'nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliği, düzensiz göç yönetimi, güvenlik ve savunma konuları da görüşmemizin diğer başlıklarını oluşturdu" dedi.

'AVRUPA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yılmaz, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif bir gündem oluşturulması hem AB üyesi ülkeler hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır. 85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya uzanan stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel etki alanımızla; en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

