Erdoğan: Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar anlatmakla bitmiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmiyor." dedi.

Erdoğan, partisinin, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Söz verdikleri 8 millet bahçesinden beşini tamamladıklarını anlatan Erdoğan, ulaştırmada 36 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

"Yaparsa AK Parti yapar" diyen Erdoğan, bünyesinde 23 köprü de bulunan Malatya çevre yolunun Hekimhan ayrımına kadar olan 26 kilometresini hizmete sunduklarını, bu yıl sonuna kadar Battalgazi ayrımına kadar olan kesimi trafiğe açacaklarını bildirdi.

Şehir girişindeki Beylerderesi viyadük köprüsü ve Kuzey Kuşak alternatif köprü ve yollarının yapımına devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan köprüsü, tüneli ve bağlantı yolunu, yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nü hizmete açtık. Malatya ve Sivas'ı birbirine bağlayan 8 adet tünel ve 14 adet köprüsüyle seyahat süresini 35 dakika azalttık. 104 kilometrelik Malatya-Hekimhan yolunu tamamladık. Elazığ yolundaki Battalgazi Kavşağı bağlantı yolu ve Hanımın Çiftliği Köprüsü'nü bitirdik. Pütürge-Doğanyol yolunun 12,5 kilometrelik kesimini bu yıl açılışa hazır hale getiriyoruz. Kuluncak-Hekimhan yoluna başladık. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ne Yazlak İltisak Hattı'nı inşa ettik. Sivas-Malatya hızlı demir yolunun etüt projesini tamamladık, Malatya-Elazığ hattıyla ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor. Deprem dolayısıyla hasar gören Malatya-Nurdağı demir yolu kesimindeki çalışmalar sürüyor.

Modernize ettiğimiz Malatya Havalimanı'mızın 2003'te 89 bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz sene 730 bini geçti. Malatya'ya 15 baraj, bir gölet, 20 sulama tesisi, bir yer altı depolama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması ve 10 adet HES inşa etik, 6 barajın yapımı sürüyor. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimiz ile toplam 206 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam yaklaşık 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize bir teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk."

"Bu yıl Arguvan ve Karayel, daha sonra Doğanyol ve Pütürge'ye doğal gaz arzını sağlayacağız"

Büyüklüğü 120 hektarı bulan bir alanı Battalgazi-Yeniköy Sanayi Bölgesi olarak ilan ettiklerini belirten Erdoğan, lisanslı kuru kayısı deposunu şehre kazandırdıklarını söyledi.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nda başlanan ve bin kişinin çalışacağı tekstil tesislerinden üçünün tamamlandığını, birinin de yakında biteceğini açıklayan Erdoğan, istihdamı desteklemek için Malatya'daki işverenlere toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdiklerini dile getirdi.

Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt'a doğal gaz arzını sağladıklarını anlatan Erdoğan, "Bu yıl içinde Arguvan ve Karayel, daha sonra da Doğanyol ve Pütürge'ye de doğal gaz arzını sağlayacağız." dedi.

"Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar, ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmiyor." diyen Erdoğan, alandaki partililere Malatya'ya yapılan hizmetlerin ve yatırımların anlatıldığı bir video izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı bizlere vereceğiniz destekle inşallah hükümet Cumhur İttifakında, yerel yönetimlerde de inşallah bizler el ele vereceğiz ve Malatya'mıza bugüne kadar ne destekler verdiysek çok daha fazlasını inşallah yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımı sizlere emanet ediyorum. Bu emanete sahip çıkmaya var mısınız?" sorusuna Erdoğan, alandaki kalabalıktan "evet" yanıtını aldı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, konuşması sırasında alandan gelen "Malatya seninle gurur duyuyor" sloganlarına "Ben de sizinle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Alandaki "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını okuyan Erdoğan, "Malatya'nın tabiriyle senin Allah'ına gurban." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Çözerse AK Parti çözer", "Sen uzayı fethetmeye devam et, Yeşilyurt bize emanet", "Doğru adamla yola devam", "Söz uçar eser kalır" pankartlarını da okudu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Namık Gören'in de birer konuşma yaptığı mitinge, bazı AK Parti milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Malatya'nın üzerini raptiyeyle işaretledi.

(Bitti)