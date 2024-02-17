Erdoğan: Türkiye Yüzyılı şehirleriyle klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir standart vadettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı şehirleriyle, ileri teknoloji altyapısından, insanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlere kadar, klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir standart vadettiklerini bildirdi.

Erdoğan, partisinin Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Her sözlerinin altında, kısa sürede hayata geçirdikleri asırlara bedel eser ve hizmetlerin olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ve şehirlerin nereden nereye geldiğinin unutulmaması için her fırsatta ülkeye kazandırdıkları kalkınma yatırımlarını hatırlattıklarını söyledi.

Trabzon'a kazandırdıkları hizmetlere işaret eden Erdoğan, "Trabzon'a son 21 yılda güncel rakamlarla 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 84 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimizin ikinci devlet üniversitesi olan Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda, 9 bin 610 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 41 bin seyirci kapasiteli stadyumla birlikte 96 spor tesisini hizmete açtık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarda Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine toplam 5 milyar lira ödenek aktardıklarını anımsattı.

Sağlıkta, kente 1543 yataklı 19 hastanenin de aralarında olduğu, 58 sağlık tesisi kazandırdıklarını belirten Erdoğan, yapımı süren 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin de içinde olduğu 6 sağlık tesisini en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti.

TOKİ aracılığıyla 8 bin 102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 12 konutun yapımını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde ilimizde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 16 tesisle belediye nüfusunun yüzde 91'ine hizmet veriyoruz. Trabzon'daki 6 millet bahçesi projemizden Akçaabat, Vakfıkebir ve Avni Aker'in ilk etabını tamamladık. Uzungöl ve Çarşıbaşı'nın yapımı, Avni Aker'in ikinci etabının projelendirmesi sürüyor."

"Avrupa'nın en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana'yı hizmete açtık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada, 73 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardıklarına işaret ederek, "Trabzon-Gümüşhane arasında inşa ettiğimiz 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana'yı hizmete açtık. Mevcut yolu 8 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ağır tonajlı araçlarda 70 dakika, otomobillerde 10 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika kısaltacak Zigana Tüneli'miz tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Maliyet bedeli 28 milyar liraya yakın, bünyesindeki tüneller, köprüler ve kavşaklarıyla Trabzon'un çevresini değiştirecek Kanuni Bulvarı ve sahil bağlantı yollarının yapımında sona yaklaştıklarını bildiren Erdoğan, "İşin yüzde 90'ı bitti, inşallah kalanını da bu yıl içinde tamamlıyoruz." dedi.

Trabzon'u Rize ve Giresun'a bağlayan Karadeniz sahil yolunun yanı sıra ilçeler arasındaki ulaşımı sağlayan çok sayıda yolu da inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şehrin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesini etap etap hizmete alacaklarını söyledi.

Akçaabat, meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, otogar, havalimanı ve Yomra'yı birbirine bağlayacak raylı sistem hattını şehre kazandıracaklarını da anlatan Erdoğan, "Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 235 kilometre uzunluğundaki Erzincan-Trabzon Hızlı Demiryolu Hattı'yla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürüyor. Havalimanımızın kapasitesini ve konforunu artıracak 20 milyar liralık yatırımları yakında sizlerin hizmetine sunuyoruz. Trabzon limanını onardık, yat limanını şehrimize kazandırdık." diye konuştu.

"Trabzon'daki işverenlere toplam 4 milyar lira prim teşviki verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da bir baraj, 3 içme suyu tesisi, 121 taşkın koruma tesisi, bir gölet ve 49 hidroelektrik santral inşa ettiklerine dikkati çekerek, son 21 yılda Trabzon ve ilçelerindeki dere ıslah çalışmalarıyla, 242 yerleşim yeri ve 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını aktardı.

Trabzonlu çiftçilere toplam 34 milyar lira tarımsal hibe ve yatırım desteği verdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sanayide, şehrimizde bir yeni Organize Sanayi Bölgesi, bir endüstri bölgesi, bir Teknopark ve iki araştırma geliştirme merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Trabzon'daki işverenlere toplam 4 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Trabzon ve 11 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. Çarşıbaşı ve Tonya'yı da inşallah bu yıl içerisinde doğal gaza kavuşturuyoruz. Görüyorsunuz, ne kadar özetlersek özetleyelim eserlerimiz saymakla bitmiyor."

Şehre kazandırdıkları eser ve hizmetlere ilişkin videoyu izleten Erdoğan, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle hem ülkeye hem de şehirlere çok daha fazla eser ve hizmeti kazandıracaklarının altını çizdi.

Erdoğan, "Karadeniz, AK Parti'yi kurduğumuz ilk günden beri hep olduğu gibi, 31 Mart'ta da sandığa yansıttığı bükülmez çelik misali iradesiyle ülkesine ve şehirlerine sahip çıktığını inşallah gösterecektir. Biz de Samsun'dan başladık, Ordu, Giresun ve bugün de Trabzon... Tüm Karadeniz'i ziyaret ederek sizlerden aldığımız güçle Türkiye'nin 81 vilayetini kucaklama hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Klasik belediyecilik hizmetleri artık ayırt edici bir vasıf olmaktan çıktı"

Türkiye'ye son 21 yılda yaptıkları yatırımlar sayesinde merkezi yönetimin temel hizmet alanlarıyla şehirlerde de eser ve hizmet standartlarının çok yükseldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Klasik belediyecilik hizmetleri artık ayırt edici bir vasıf olmaktan çıktı. Gerçi hala bunu bile beceremeyen muhalefet belediyeleri mevcut ama artık onları yok hükmünde kabul ediyoruz. Bundan sonra milletimizin belediye başkanlarından beklediği, şehrini dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girecek Türkiye fotoğrafında nereye yerleştireceğidir. İşte biz Türkiye Yüzyılı şehirleriyle sizlere ileri teknoloji altyapısından, insanımızın hayat kalitesini yükseltecek hizmetlere kadar, klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir standart vadediyoruz."

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Miting alanına, AK Parti iktidarında son yıllarda Trabzon'a yapılan yatırımların yer aldığı pankartlar asıldı.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ve Mustafa Şen ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)