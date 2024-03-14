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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bir panelde gençlere hitap etti. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar dileyerek, gençliğin derece üstüne dereceler yapacağına inandığını belirtti. Ayrıca, gençlerin ramazan bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır." dedi.

Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.

Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.

Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."

Erdoğan, "Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin." sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Politika

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