Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmenin ardından ' Türkiye - Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantının ardından Türkiye ve Özbekistan arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Türkiye ve Özbekistan arasında 8 anlaşma imzalandı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev basın açıklaması gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TİCARET HACMİMİZİ 3 KAT ARTIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ve değerli heyetini ikinci vatanlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Erdoğan, bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzalanan 'Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 30'uncu yıl dönümünü idrak ettiklerini kaydederek, "Kardeş ülkemiz Özbekistan, Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliği ve güçlü liderliğinin yanında devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynuyor. Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp, sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Biraz önce teatisi yapılan anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlarımızın eş başkanlıklarında, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplandı. Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanları'yla, istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayi, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

'ORTA ASYA'NIN REFAHINA KATKI SUNMADA KARARLIYIZ'

Özbekistan ekonomisinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle gördüklerini belirten Erdoğan, "Türk şirketleri 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla hali hazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Özbekistan'la aile meclisimiz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın iş birliği içindeyiz. Geçen yıl kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43'üncü genel konferansında 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi' günü olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpa'nın, 'Ey bizi uyandıran üstadımız' diyerek selamladığı İsmail Gasparalı'nın işaret ettiği, 'Dilde, fikirde, işte birlik' hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Şevket kardeşimin huzurunda şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim, Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirziyoyev'in Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN: BU YERLEŞİM EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİN SİMGESİ OLMUŞTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var. Dilimiz bir, tilimiz bir. Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Buna en son 3 sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde, Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat Afet Kurbanlarını Anma ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmişti. Ancak Özbekistan bununla da yetinmedi. TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi ziyadesiyle mutlu etmiş, bu yerleşim ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur. Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Mirziyoyev'le birlikte video konferans bağlantısıyla yapacağız. Depremzedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özbekistan okulunun taş koyuş merasimini yine çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Taş koyuş törenimizin de hayırlara vesile olmasını diliyor, burada eğitim görecek öğrencilerimize şimdiden başarılar temenni ediyorum. Ülkemizin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbek kardeşlerimize en başta Sayın Mirziyoyev'e tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSETMEKTEYİZ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Türkiye'nin sadece Müslüman dünyasında değil, belki küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla etki kazandığını ve değerli başarılar elde ettiğini vurguladı. Mirziyoyev, 'Türkiye Yüzyılı' stratejik programının düzenli bir şekilde uygulandığını söyledi. Mirziyoyev, Ankara'nın sesinin uluslararası arenada daha gür şekilde yankılandığını belirterek, "Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Türkiye'nin desteğini her zaman hissetmekteyiz, ilgiyle görmekteyiz, saygıyla taşımaktayız" dedi.

Hitapların ardından Özbekistan Okulunun 'Taş Koyuş' merasimi İstanbul'a canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Ardından, Hatay'da inşa edilen konutların açılışı gerçekleştirildi. 5 depremzede aileye anahtar teslimini iki lider yaptı. Takdimlerin yapılmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygun görmesi halinde Nevruz Bayramında, Hatay'dan bir heyeti Özbekistan'da 5 gün ağırlamayı teklif etti.

10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar'ı ve 'Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı. Törende, Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında imza altına alınan diğer anlaşmalar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

-? Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhurıyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması."