Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i resmi törenle karşıladı (2)

ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından, anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ile İbrahim, törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen sene şubat ayında Kuala Lumpur'u ziyaret ettiğini ve ziyaretinde Türkiye-Malezya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulması kararını verdiklerini anımsatarak, "Nitekim bugün, konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Gücünü kadim tarihimizden alan Türkiye-Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğimize inanıyorum. Az önce ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere imza attık" dedi.

'TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR'

Erdoğan, "Malezya, ASEAN Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağımız konumunda ayrıca aramızda bir serbest ticaret anlaşması da mevcut. Kuala Lumpur ziyaretimde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ı bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRME KARARI ALDIK'

Bugünkü görüşmede savunma sanayi konularını da ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu alanlarda Malezya'yla birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle, bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu da görüşmelerimizde istişare ettik. Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık" dedi.

'GAZZE KONUSUNU BİRLİKTE TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündemlerinin üst sırasında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz. 2019 yılında ilan ettiğimiz, 'Yeniden Asya' girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la iş birliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN Dönem Başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Ayrıca, Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu" diye konuştu.

MALEZYA BAŞBAKANI: TÜRK SANAYİSİNİN KAPASİTESİNE İNANIYORUZ

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise yaptığı konuşmada, "Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının kapasitesine, Türk sanayinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bu bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış ve göstermiş bir ülke. Bu vesileyle, ilişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye ve artırmaya devam edeceğiz. 10 milyar dolar hiçbir zaman iddialı bir hedef değil. Çok büyük bir ekonominiz var. Bizim de daha göreceli olarak küçük ama büyüyen bir ekonomimiz var. Biz şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Bu anlamda yeni teknolojiler konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür bir iş birliği son derece anlamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hitapların ardından Erdoğan ile İbrahim, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na geçti.

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı.

'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı' Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Malezya adına Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Zambry ABD Kadir tarafından imza altına alındı.

' Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı'na Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya adına Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid imza attı.

' Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı'nı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya adına Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang imzaladı.

'Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Malezya Uluslararası Stratejik ve Araştırmalar Merkezi Arasında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörü Nebi Miş ile Malezya adına Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Mohd Faiz Abdullah tarafından imza altına alındı.

'Desan Tersaneleri ve Malezya İçişleri Bakanlığı Arasında Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımına İlişkin Kabul Mektubu'nu DESAN Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Amran Mohamed Zin imzaladı.

'Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Malezya adına Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din imza attı.