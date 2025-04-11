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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayii gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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