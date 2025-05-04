Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü hak ettiği konuma ulaşacaktır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yapımı tamamlanan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrasında gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, KKTC'ye verilen desteğin süreceğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü, hak ettiği konuma inşallah eninde sonunda ulaşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yapımı tamamlanan ve içinde KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin de bulunduğu, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, KKTC ziyaretinin sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"KKTC'nin gücüne ve itibarına yakışır bir eser"

Cumhuriyet Yerleşkesi'nin 3 yıl içinde tamamlandığını belirten Erdoğan, "'Sağlam devlet, saygın gelecek' şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız 25 bin 210 metrekarelik alana sahip bu projede, Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar için toplantı salonu ile 135 kişilik konferans salonu ve bir de kütüphane var. 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan millet bahçemiz, yine 2 bin 252 kişilik millet camisi ise inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesinin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin gücüne ve itibarına yakışan böylesi bir eseri Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize kazandırmaktan memnunuz. Yeni yerleşkenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

"TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor"

Ziyareti kapsamında, bu yıl ilk kez KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST 2025'e katılan Erdoğan, "6 ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenen, geleceğin odak alanlarındaki teknoloji yarışmalarına, kalbi teknolojiyle atan 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin genç katıldı. Yarışmalara katılan tüm gençlerimizi muhabbetle kucaklıyor ve canıgönülden tebrik ediyorum. İnşallah festivalimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak, Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacaktır" diye konuştu.

"TEKNOFEST bir şov değil, bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir" diyen Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır. TEKNOFEST'lere katılan çocukların gözlerinde, ben o kararlılığı görüyorum. TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkı, eninde sonunda hak ettiği konuma gelecektir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiğini yineleyen Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı, inşallah eninde sonunda hak ettiği konuma ülkemizin de desteğiyle gelecektir" dedi.

"Haklı davalarının en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un Türkleri hedef alan açıklamalarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta barış dilini bozan, gelecek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı, ben şiddetle kınıyorum. Biz, Kıbrıs Adası'nda barış ve huzur için bugüne kadar, üzerimize düşeni hep yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz bilerek hareket ettik ve bu değişmeyecektir. Acıların tekrarına asla izin vermeyiz ve bu konuda da kararlıyız. Kıbrıs Türklerinin haklı davalarının en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehdittir"

Malta açıklarında Gazze'ye yardım götüren Türk vatandaşlarının bulunduğu gemiye İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyı da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehdittir. İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor. İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür, yapılarını bombalarlar dünya sessiz kalır, göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu 'sessizlik sarmalı' artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail'den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir İsrail zannetmesin ki; işledikleri suçlar cezasız kalacaktır. Adalet bir gün yerini bulacaktır" diye konuştu.

"Suriye'nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz"

"Suriye'de yıllardır süren iç savaşın bitmesinden, İsrail rahatsız olmuştur" diyen Erdoğan, "Bu nedenle Suriye'de bazı grupları tahrik ederek yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Suriye Hükümeti, devrim sonrasında ülkede huzuru, toplumsal barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışıyor. Zorluklarla karşılaşsalar da, büyük bir çaba içindeler. Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye'nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz" dedi.

"Kentsel dönüşüm, Türkiye için bir hayat memat meselesidir"

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme de değinen Erdoğan, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdürüleceğini ve afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini vurgulayarak, "Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir. Ancak kayıpları sonlandırmak, sağlam yapılar inşa etmek mümkündür. Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir. Türkiye'nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yaşananlar siyasi sınırları aştı, yargının konusu haline geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, CHP'li yöneticilerin son dönemde polisle yaşadığı gerginlikleri eleştirdi. Yaşananların siyasi sınırları aştığını ve artık yargının konusu haline geldiğini söyleyen Erdoğan, "Milleti sokağa dökmek, iç karışıklık çıkartmak, kaos oluşturmak, provokasyonlara ortam sağlamak bitti; işi şimdi doğrudan devletin polisinin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar. Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır. Polisimizi kimler hedef alır, teröristler. Polislerimiz devletin ve milletimizin güvenliği için gecelerini gündüzlerine katarken, siz nasıl onların üzerlerine parti otobüsü sürdürürsünüz? Orada bir husus da dikkat çekiciydi. O kadın polisimiz başörtülüydü. O esnada otobüsün içinden de 'sür, sür, sür' diye bağırıyorlar. Sonra şoför de itiraf ediyor. 'Öyle dediler, ben de sürdüm' diye. Allah'tan, polisimiz kaçarak kurtuluyor, Allah göstermesin otobüsün altında da kalabilirdi. Bunlar, milleti sokağa dökmek için adeta tahrik ediyorlar. Biz CHP'nin provokasyonlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Ama vatandaşımızı da bunlara asla kurban etmeyeceğiz" dedi.

"Ortada acınası bir durum var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çelişkili açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Anadolu'da bir söz var, 'Sokma akıl sekiz adım gider' diye. Bunların durumu da böyle" dedi. CHP yönetiminin kendi aklıyla hareket etmediğini söyleyen Erdoğan, "Sabah söylediklerini akşam yine kendileri düzeltiyor. Komik desen artık komik bile değil, ortada acınası bir durum var. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Biz CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL