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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'deki İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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