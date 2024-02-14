Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'deki İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. - KAHİRE