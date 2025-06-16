Erdoğan, Endonezya'ya KAAN Uçaklarının Satışını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın satışına ilişkin, "Yaklaşık 15 milyar doları bulan tarihi anlaşmanın ülkemiz ve Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, kalbi kendileriyle çarpan, gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş dünyanın dört bir yanındaki insanları selamladı.

Yakın çevredeki tüm sıkıntılara, çatışmalara, zulümlere rağmen milletin, Kurban Bayramı'nı barış, huzur ve güvenlik içinde geride bıraktığını belirten Erdoğan, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik etti.

Layıkıyla idrak edilecek nice bayramlara kavuşturmasını Allah'tan dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurbanlarını keserek, yaptıkları hayır ve hasenatla bayramın bereketini aileleri, komşuları ve dostlarıyla paylaşarak, 81 vilayetimizle birlikte Afrika'dan Asya'ya gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar milletimizin yardım elini uzatarak, bu mübarek günleri ihya eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hac farizasını yerine getirerek ülkemize dönmeye başlayan vatandaşlarımızın haclarının mebrur ve makbul olmasını Allah'tan tüm kalbimle niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışsan Filistinli kardeşlerimize de muhabbetlerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıf, dernek ve hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadıkları için tebrik ediyorum. İçimizdeki kimi gafillere rağmen milletimiz kendine yakışır şekilde hamdolsun bu bayramda da mazlumları unutmamış, paylaşmanın bereketine ve dayanışmanın gücüne inanarak kardeşlik görevini layıkıyla ifa etmenin gayretinde olmuştur."

Trafikte güvenlik önlemleri

Erdoğan, bayram boyunca vatandaşların emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerine tebriklerini sundu.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarını kaybedenlere sabır dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sene can kayıplarının önüne geçmek için gerçekten yoğun çaba harcadık. Jandarma ve emniyet birimlerimiz gece, gündüz demeden sahada milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmeleri için kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. Hava ve demir yollarında artan talebi karşılamak için de gerekli tedbirler alındı. Bakınız, burada bazı çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Yani ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 bin kişi kullandı. Havalimanlarımızdan 3,9 milyon yolcuyu uğurladık. Proje aşamasından açılışına kadar çok sayıda haksız eleştirinin muhatabı olan İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nı ise aynı dönemde 189 bin 470 yolcu kullandı. Antalya, Muğla, Milas Bodrum ve Dalaman ile Aydın Adnan Menderes Havalimanlarımızda farklı günlerde yolcu rekorları kırıldı."

Hızlı tren projesi

Erdoğan, ulaştırma altyapısının geliştirilmesi için yaptıkları devasa yatırımların önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduklarını, bu alandaki yatırım zincirine yeni halkalar eklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Ankara -Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nde Delice-Çorum etabının temelini iki gün önce attıklarını anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Çorum-Ankara arası 1saat 15 dakikaya inecek. 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de bitmesiyle Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak bu hatla inşallah Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştireceğiz. İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticaretin lojistik merkezi haline getireceğiz. 5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük ile 16 üst geçitten oluşan hattı, Allah nasip ederse, 2029 yılında devreye almayı planlıyoruz. Mahalli idareler seçimleri döneminde muhalefetin çeşitli spekülasyonlarına konu olan hattımızın şehirlerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Endonezya'ya KAAN satışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisine verdikleri emeğin karşılığını yavaş yavaş gördüklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"İki sene önce tanıtımını yaptığımızda birilerinin 'Kalorifer peteğine benziyor' diyerek akıllarınca dalga geçtiği Milli Muharip Uçağımız KAAN Projesi'nde çok önemli bir sözleşmeye imza attık. INDO Defence 2025 Fuarı'nda ilk etapta 48 adet KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik mutabakata varıldı. Toplam tutarı yaklaşık 15 milyar doları bulan bu tarihi anlaşmanın da ülkemiz, savunma sanayimiz ve Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

(Sürecek)