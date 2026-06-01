Erdoğan: 23 yılda ulaşıma 321,5 milyar dolar yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve "Terörsüz Türkiye" sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi.

Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın, ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum."

Bayram tatilini idari izinle toplam 9 güne çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, bu süreçte vatandaşların memleketlerini ziyaret ettiğini, sıla-i rahimde bulunduklarını, aileleriyle birlikte dolu dolu zaman geçirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, hac farizası için mukaddes topraklarda bulunanların bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiklerini belirterek, Allah'tan, herkesin haclarını makbul ve mebrur eylemesini diledi.

"Ölümlü kaza sayısı geçmiş yıllara göre azaldı"

Bayram vesilesiyle yaşanan bu güzelliklerin daim olmasını, herkesin birbirine ve ülkeye olan muhabbetini artırmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde yüce Mevladan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum."

Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağının olmadığını hatırlatarak, "Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. 'Yol medeniyettir' şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Kara yollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık." diye konuştu.

"Trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu artırdık"

Yatırımlar sayesinde 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 30 bin 51 kilometreye çıktığını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı, 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı."

Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğunu da iki kattan fazla artırdıklarını dile getiren Erdoğan, 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu, 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtiklerini kaydeden Erdoğan, "311 kilometre olan köprü-viyadük uzunluğumuzu 821 kilometreye, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik." dedi.

"Hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı"

Demir yolunun önem ve öncelik verdikleri bir diğer alan olduğunu, Türkiye'nin, hızlı trenin konforuyla ilk defa kendi dönemlerinde tanıştığını dile getiren Erdoğan, "2 bin 251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı." diye konuştu.

Erdoğan, hava yolunu halkın yolu haline getirerek, bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletin istifadesine sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2002'de 26 havalimanımız varken, şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel Gezici vandalların 'yapılmasın' diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin 'Buraya uçak inmez' dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 bin 170 uçak trafiğiyle 1 milyon 402 bin yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8 bin 408 uçak trafiğiyle 1 milyon 456 bin yolcuya, Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 557 uçak trafiğiyle 382 bin yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 bin 557 uçak trafiğiyle 398 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik."

"Ulaştırma yatırımları hız kesmeden devam edecek"

Ulaştırma yatırımlarının üretime etkisinin 2 trilyon doları bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır." dedi.

Ulaştırma alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü kara yolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale- Delice yoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız."

