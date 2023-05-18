Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şoför esnafıyla sık sık bir araya geldiklerini belirterek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yolda giderken bir şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördüm. Çekemeyen anten taksın. Bizim bu muhabbetimizi, sevgimizi, çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. Onun için uzaya İMECE uydumuzu gönderdik. Belki oradan alacakları sinyallerin uyanıp hakikatleri görmelerine bir faydası olur. Onların ne yaptığı, hangi kirli pazarlıkların, kavgaların hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.

"BİZ, BUNLAR GİBİ TALİMATI KANDİL'DEN ALMIYORUZ"

"BİZ SADECE ÜLKEMİZE ESER KAZANDIRMANIN PEŞİNDEYİZ"

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK"

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMA HAKARET EDEREK SİYASET OLMAZ

"29 MAYIS FETHİNİ HEP BİRLİKTE KUTLAYALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 6 Şubat'tan bu yana hep yaptığımız gibi bu hafta sonu inşallah deprem bölgelerindeyiz. Devlet Bey'le birlikte oralarda olacağız. Oralardaki vatandaşlarımızın halini hatrını soracağız, çalışmaları yerinde göreceğiz. Varsa eksik, aksaklık, talimatını vereceğiz. Deprem bölgesini en kısa sürede Defne Devlet Hastanesi'ni de açmak suretiyle ayağa kaldıracağız. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerimizde ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri hayata geçirirken asla kim bize oy vermiş, vermemiş ona bakmadık. Tek ölçümüz bu milletin her bir ferdinin birinci sınıf vatandaşımız olarak, birinci sınıf hizmete layık bulunduğuydu. Hamdolsun hiç kimse vatanın tek karış toprağında aksi bir örneği önümüze getiremez. Çünkü biz bu milleti Allah için seviyoruz. Çünkü biz bu ülkenin 81 vilayeti, 85 milyon vatandaşıyla büyümesini güçlenmesini, evlatlarımızın geleceği için istiyoruz. Bu konuda geçmişte herhangi bir yanlışa göz yummadık. Bundan sonra da en küçük bir rehavete izin vermeyeceğiz. Bizim tek bayrağımız var. Kandil, bizim bayrağımızı taşıyor mu? Onun uzantıları bizim bayrağımızı taşıyor mu? Bizim ezanımız belli, bunların ezanı var mı? Bunların kitabı var mı? Uzantılarının var mı? Onlar bizim bayrağımızı kaldıranlar değil mi'ö diye konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023