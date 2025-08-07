Erdoğan'dan Gazze ve Senegal Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında konuştu. Afrika kıtasında kilit role sahip dost ve kardeş ülke Senegal ile ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal Cumhurbaşkanı Sayın Faye'yi geçtiğimiz ekim ayında ülkemizde misafir ettik. Ziyaretle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas edilmesiyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, maden, ulaştırma, tarım ve balıkçılık alanlarında iş birliği imkanlarını Sayın Sonko ile ele aldık. Ayrıca biraz evvel imzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık" dedi.

Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminii ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini kaydetti. Senegal'de yüze yakın şirketin faaliyet gösterdiğini, şirketlerin Senegal'deki yatırımları ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değerinin 3 milyar dolara yaklaştığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları Senegal'in kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde birçok projeyi başarıyla tamamladı. Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı kapsamında da şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Kamu kesimi olarak da uzmanlık kuruluşlarımız aracılığıyla bilgi ve tecrübe aktarımına açığız. Bu vesileyle hem Sayın Faye'ı hem de kardeşim Sonko'yu ekonomideki başarılı yönetimleri için tebrik ediyorum. Senegal'in bu yıl inşallah 2 rakamlı büyüme oranlarını yakalamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir"

Sonko'nun bu ziyaretinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal İş Forumu'na iştirakinden de hayırlı neticeler alınacağından emin olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki dayanışmamızı daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Burada şunu da altını çizerek söylemek isterim. Afrika kıtası genç insan kaynağıyla, dinamizmiyle, zenginlikleriyle, halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır" dedi.

Küresel vizyonu olan hiçbir ülkenin Afrika kıtasını yok sayamayacağını, bu coğrafyaya sırtını dönemeyeceğini sözlerine ekleyen Erdoğan bu konudaki eleştirilere de şöyle cevap verdi:

"Biz Afrika kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıtayla kökleri 10. yüzyıla uzanan köklü tarihi ve beşeri bağlarımız var. Türkiye için Afrikalı kardeşleriyle münasebetlerini ilerletmekten daha doğal, bundan daha doğru bir politika olamaz. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Afrika kıtasına yönelik kibirli, küçümseyici, buram buram oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana Muhalefet Partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

" Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir"

Bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in İsrail mezalimine karşı cesur ve kararlı duruşunu hep takdirle karşıladıklarını, Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışmanın birçok ülke için örnek teşkil ettiğini belirtti. "Senegal, elini taşın altına koymuş, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir" diyen Erdoğan, BM'de başlattığımız girişimlere her zaman destek olan Senegal, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanlığını da 1975 yılından bu yana yürütüyor. Dolayısıyla bugün benzer görüşlere sahip iki Müslüman kardeş ülke olarak uluslararası ve bölgesel platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" açıklamasını yaptı.

Senegal Başbakanı Sonko ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinden övgü ile bahsederek, "Söz konusu bu ziyaret bizim için çok önemli. Tüm protokol kuralları dışında kapalı kapılar ardında her zaman siz bizim büyük abimiz oldunuz bizim yanımızda oldunuz. Kendi ülkenizi geliştirmekte kalkındırmakta yaptığınız çalışmaları büyük bir takdirle karşıladık. Bugün Türkiye'yi siz dünyadaki başarılı bir ülke haline getirdiniz, bize ilham veriyorsunuz ve ilham vermeye devam edeceksiniz" dedi.

Türkiye'nin her zaman Senegal'in yanında olduğunu Senegal2in de her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Sonko, "Türkiye ile olan ilişkilerimiz her zaman stratejik düzeyde artarak devam etti. Söz konusu ilişki sizin Senegal'e atfettiğiniz önemin göstergesidir. İki ülke arasındaki potansiyelin yeterinde kullanılmadığın biliyoruz. Türkiye'nin tüm uluslararası meselelerdeki tutumunu çok kıymetli bulduğunu söyleyen Sonko, "Şu andaki dünya düzeninde herkes kendi egemenliğinden, bağımsızlığından gurur duyuyor. Serbest ticaret istiyor Türkiye her zaman ülkelere saygı çerçevesinde yaklaşmıştır" dedi.

Senegal bulunduğu konum olarak çok fazla tehdit altında olduğunu ifade eden Sonko, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarından da övgüyle bahsetti. Sonko, "Bazı sınır ülkelerinde savaş süre gelmekte Türkiye son derce güçlü savunma sistemine sahip bir ülke Sayın cumhurbaşkanı sizinle yapacağımız ortaklık sayesinde ülkemizi gerekli araç ve gereçlerinizle donatıp güvenliğini sağlayacağımıza güvenimiz tam. Göstermiş olduğunuz liderlikten dolayı size şükranlarımı sunarım. Senegal olarak ne zaman ihtiyacınız olursa bu konuda size desteklerimizi sunmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu geçiş döneminde sizin desteğinize çok ihtiyacımız var" dedi.

Sonko, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her anlamda güvenlerinin tam olduğunu belirterek, yerel kaynakların ülke kazanımına açılması noktasında da Türkiye ile işbirliği içinde olmayı istediklerini kaydetti. - ANKARA