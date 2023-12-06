Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" "Yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk" "İlk düzenlemeden istifade edemeyen 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'er bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz"

"Yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk"

"İlk düzenlemeden istifade edemeyen 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'er bin TL'yi yatıracağız"

"2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan bölgesinin ve Dünya'nın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız"

"Gazze halkına uygulanan zulme karşı çıkmak için sadece insan olmak yeterlidir"

ANKARA Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" dedi.