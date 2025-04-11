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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani arasında gerçekleşen görüşme öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

1 MİLYAR EURO'LUK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar Euro'luk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar Euro'ya yükseltilebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

ERDOĞAN'DAN TEBESSÜM ETTİREN ESPRİ

Öte yandan, iki lider arasındaki görüşme öncesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul sırasında Osmani'nin Türkçesi ile ilgili yaptığı espri tebessüm ettirdi. Erdoğan, Kosovalı mevkidaşına, "Türkçeyi yani bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

"SİZİNLE PRATİK YAPMAM LAZIM"

Erdoğan'ın bu sözlerine Türkçe karşılık veren Osmani ise, "Evet öğreniyorum, sizinle biraz pratik yapmam lazım." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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