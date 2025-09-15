Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde birçok ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşen Erdoğan, Türkiye-Somali arasındaki işbirliğinin her geçen gün ileriye taşındığını, Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Sudani'yi kabulde terörle mücadelede işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi ele alındı

Erdoğan, zirve marjında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Görüşmede, Erdoğan'ın gündeminde, terörle mücadelede işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi vardı.

Görüşmede, Irak'la terörle mücadelede işbirliğinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Erdoğan, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

"Suriye'nin birlik ve beraberliği korunmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Türkiye her zaman Katar'ın yanında"

Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğini vurguladı.

Erdoğan, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah başta olmak üzere zirveye katılan bazı liderlerle de ayaküstü sohbet etti.