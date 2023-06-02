Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Barlas için taziye

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.