Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'nin düşürdüğü Türk SİHA'sına ilişkin açıklama: Milli hafızamıza kaydedilmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı tarafından Suriye'de görev yaparken düşürülen Türk SİHA'sını gündemine aldı.

"MİLLİ HAFIZAMIZA KAYDEDİLMİŞTİR"

Erdoğan, yaptığı konuşmada düşürülen SİHA'ya ilişkin, "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini bombalayan bir Türk SİHA'sı, bölgede uçan bir ABD F-16'sı tarafından düşürülmüştü. Konuya ilişkin konuşan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, "Üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz." demişti.