Erdoğan: Bir An Önce ABD'den Gelecek Netice F-16'ların Türkiye'ye Gönderilmesi Sürecinin Başlamasını İnşallah Sağlayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımı protokolünün TBMM'de onaylanmasının ardından gündeme gelen F-16 tedarik sürecine ilişkin, "Biden, yazılı bir adeta talimatla gerek Temsilciler Meclisi'ne gerek diğer Meclis'e gönderdi. Onların da bir an önce bunu Meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Hz.Ali Camisi'nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan şu değerlendirmeleri yaptı:

"BIDEN ADETA YAZILI BİR TALİMATLA TEMSİLCİLER MECLİSİ VE DİĞER MECLİS'E GÖNDERDİ. ORADAN GELECEK OLAN NETİCE F-16'LARIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİ SÜRECİNİN BAŞLAMASINI İNŞALLAH SAĞLAYACAKTIR"

"Parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle Meclisimizden geçti ve dün itibarıyla da bana geldi. Ben de imzaladım ve akşam Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir gün önce Biden, o da yazılı bir adeta talimatla gerek Temsilciler Meclisi'ne gerek diğer Meclis'e gönderdi. Onların da bir an önce bunu Meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken ile bu süreci devam ettiriyor. Tabii bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada gerek İsveç tüm Batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla 'Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur' yaklaşımında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

"GEREK ADALET DİVANI'NDA GEREK ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NDE OLUMLU SONUÇLAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Çünkü Güney Afrika bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla da zaten oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın yakın takibi bizleri için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz.

"ESKİŞEHİR'İ ÖNEMSİYORUZ, İZMİR'İ ÖNEMSİYORUZ"

Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.

"MURAT BEY'İN HEYECAN DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜM VE BUNDAN DOLAYI DA GENEL BAŞKAN OLARAK, CUMHURBAŞKANI OLARAK MUTLULUK DUYDUM"

Bilmiyorum lansmanı nasıl buldunuz. Ben izlediğim bölümlerde, tamamını izleyemedim, çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı biliyorsunuz dün, ama izlediğim bölümlerde Murat Bey'in gerçekten heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir Genel Başkanı olarak bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı Murat Kurum ile yeniden İstanbul'u yaşayacağız."