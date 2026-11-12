Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'COP31 boyunca devam edecek iş birliği kıymetli bir temel oluşturacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyaloğa ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturacaktır. Bu ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine yansıtılmış olması özellikle cesaret vericidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor. Burada bulunmanız, iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdünüzün ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların bir iş birliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur. Zirveye aktif katkılarından ötürü tüm Taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz yaklaşımların ve sürece yapıcı şekilde müdahil olma arzunuz, COP31 çalışmalarının güçlü şekilde yürütüldüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerin Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlığımız, bu ruhu tüm Tarafların çekincelerini ve önceliklerini gözeterek daha da ileriye taşıyacaktır. Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girdiğimiz bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz fikri alışverişleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu yeniden teyit etmiştir. Sorumluluğumuz; yaşamları halihazırda etkilenmiş olan tüm insanlara, gelecek nesillere ve gerekse ekonomilerimizin bağlı olduğu dünyamıza kadar uzanmaktadır. Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemini beni cesaretlendirdi. Ülkeler Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiler; bununla birlikte, bu farklılıklar ortak bir zeminin tesisine engel olmadı. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyaloğa ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturacaktır. Bu ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine yansıtılmış olması özellikle cesaret vericidir" dedi.

"'İklim Uygulama Köprüsü' büyük destek görmüştür"

Zirve sırasında düzenlenen etkinliklerin, elektrifikasyonun yaygınlaşması, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konularını etraflıca tartışılmasına imkan sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen etkinlikler ayrıca, Afrika, Pasifik ve diğer bölgelerin önceliklerine de dikkat çekerek, iklim eylemini kalkınma ihtiyaçlarına ve ulusal koşullara yanıt verecek şekilde ilerletmenin önemini vurguladı. Son dönemde yaşanan doğal afetler ve can kayıpları ile geçim kaynaklarının yok olması, çalışmalarımızın insanlık açısından aciliyetini ortaya koymaktadır. Bundan etkilenen topluluklar ve onların iyileşme süreçlerini destekleyenlerle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim. Bu toplulukların tecrübeleri; iklim risklerine karşı daha güçlü erken uyarı sistemleri ve iklim risklerine en çok maruz kalanların daha iyi korunması da dahil olmak üzere, acil eylem yanında dirençlilik ve uyumun artırılmasının önemini altını çizmektedir. Elektrifikasyon, yeşil sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınmanın sunduğu fırsatları değerlendirirken odağımızda bu meseleler olmalıdır. COP31 Zirvesi ayrıca, en çok ihtiyaç duyanlar için finansmana erişimin önemini vurgulamış; bu nedenle 'İklim Uygulama Köprüsü' büyük destek görmüştür."

"'35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne verilen destekten memnuniyet duyuyorum"

'35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne verilen destekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mekanizmanın amacı, ülkeler, finans kuruluşları ve taraflar arasında daha yakın iş birliği yoluyla mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmek ve uyum, direnç ve sürdürülebilir kalkınma konularında ülkelerin önceliğinde yürütülen eylemlere destek sağlamaktır. COP31, uygulama odaklı bir COP olarak tasarlandı. Bu doğrultuda, '35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne verilen destekten memnuniyet duyuyorum. Zirve boyunca pek çok lider elektrifikasyonun sunduğu fırsatları dile getirdi ve birçok ülke şimdiden bu girişimin parçası oldu. Ülkelerin kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun yollar izleyerek elektrifikasyonu yaygınlaştırmaları, enerji güvenliğine ve kalkınmaya katkıda bulunabilecektir. COP31 Eylem Gündemi'ne liderliğimiz vasıtasıyla uygulamaya daha fazla siyasi önem kazandırmayı ve hükümetler ile paydaşları pratik çözümler etrafında bir araya getirmeyi amaçladık. Paris Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme kaydederken, Başkanlığımızın kalıcı bir katkısının da; ulusal öncelikleri belirleyenler ile bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olanların arasında daha yakın iş birliğinin tesis edilmesi olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımlarından memnuniyet duyuyorum"

Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklığın, çok taraflılığa duyulan güvenin bir ifadesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Birbirlerinden coğrafi olarak uzak; farklı koşullar ve sınamalara sahip ülkeleri bir araya getiren bu model, ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu ortaklıkta ve özellikle Pre-COP ev sahipleri Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımlarından memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir uygulamalar, toplumun her kesiminin katkısını gerektirecektir. Hükümetler; ulusal öncelikler ve politikalar aracılığıyla yönlendirme sağlarken, işletmeler, finans kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum bu öncelikleri eyleme dönüştürmeye yardımcı olabilecek kaynak, uzmanlık ve deneyimi sunmaktadır. Sürece katılımların ve Eylem Gündemi'nin ülkelerin öncülüğünde şekillenen çabaları desteklemek için sunduğu iş birliği fırsatlarını memnuniyetle karşılıyorum. Devam eden müzakerelerde, tüm Tarafları Liderler Zirvesi'nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik ediyorum. Antalya'da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürmek, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5C hedefini ulaşılabilir kılalım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı