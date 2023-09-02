- Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak ve harçlık verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak ve harçlık verdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Erdoğan yol boyunca konvoyu durdurarak çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Konutundan ayrılan Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni canlı bağlantısı için Vahdettin Köşkü'ne geçti. Vahdettin Köşkü'ne geçerken konvoyunu durduran Erdoğan yolda gördüğü çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Oyucaklarını alan çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.