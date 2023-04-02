Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da 97 tesisin açılışını yapacak

Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle bugün saat 16.00'da yapılacak. İlçeye kazandırılan eserlerin arasında, yaşlılar için Yaşlı Yaşam Merkezi, gençler içir E-Spor Merkezi ve engelliler için de Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu öne çıkıyor.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Bağcılar Toplu Açılış Töreni düzenlenecek. Saat 16.00'daki açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Erdoğan'a programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik edecek.

97 TESİS AÇILACAK

Erdoğan, bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yapacak.

GENÇLER DE UNUTULMADI YAŞLILAR DA

Açılacak tesisler arasında en çok dikkat çekenler ise yaşlılar için Yaşlı Yaşam Merkezi, engelliler için de Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu ve gençler için yapılan E-Spor Merkezi oldu. Dijital Çağın'ın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi, Türkiye'nin en büyük e-spor merkezi olacak. İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış bu alanda gençler, dijital dünyada yeteneklerini sergileme imkanı bulacak.

BİRÇOK FARKLI ALANDA HİZMET VERECEK

5 katlı inşa edilen Yaşlı Yaşam Merkezi'nde ise kuşakların kaliteli zaman geçireceği modern bir tesis olarak ilçeye kazandırıldı. Toplam 6 bin metrekareden oluşan alanın 500 metrekaresinde oturum alanına, 5 bin 500 metrekare ise bahçeye sahip bulunuyor. Torunlarıyla birlikte Kur'an öğrenme ve okuma, kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde hoşça zaman geçirecekler. Kullanışlı tesiste kuaför salonları, kafeler, duş alanları ile dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Yine sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları hizmet verecek. Geniş yeşil alanların yer aldığı tesiste ayrıca yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Tesisin bahçesinde çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK DUYU BÜTÜNLEME TEMELLİ SU İÇİ TERAPİ HAVUZU

Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunda ise uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 - 60 yaş grubundaki bütün engellilere; duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. 30 dakika olarak belirlenen terapi sürecinde havuzun çocukların gözünde güvenli ve eğlenceli kılınması adına yüzen su topları, basket potası seti, futbol kale setleri ve buna benzer birçok materyal bulunuyor. Özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının doğru yöntem ile nörogelişimsel bozuklukların büyük bir ölçüde iyileşmesi sağlanacak. Su içi bisikletten koşu bandına kadar her şey var. Özel olarak tasarlanan havuz içerisinde; engellilerin görsel ve işitsel sistemini destekleyen ışık ve ses materyalleri, kademeli olarak derinleşen havuz içi platform sistemi, sudan korkan çocuklar için terapi alanı, su içi bisiklet ve koşu bantı gibi fiziksel kapasiteyi artıracak materyaller gibi farklı özellikler bulunuyor