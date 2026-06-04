Erdoğan: Afrika ile kazan-kazan temelinde ilişkileri ilerletiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen görüşmelerin ve yapılacak temasların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Nijer'in, Türkiye'nin derin tarihi ilişkilere sahip olduğu dost ve kardeş ülkelerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, stratejik öneme sahip bu coğrafya ile 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerin bugün Cumhurbaşkanı Tchiani'nin de katkılarıyla her geçen gün geliştiğini aktardı.

"Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz"

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'nin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ve heyetiyle özellikle başta savunma sanayi olmak üzere güvenlik, enerji, madencilik, eğitim, ticaret, sağlık ve tarım gibi birçok alandaki ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesisinde mutabık kaldık. Çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve dostluk okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki iş birliğimizin seyrinden memnunuz. Türkiye Maarif Vakfımız, başkent Niamey'de 12 okulla toplam bin 700'ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Yükseköğretim Kurumumuz ile muadil Nijerli kuruluş arasında iş birliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer'le iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız"

Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürdüklerine de değinen Erdoğan, bu ilişkilerin sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil; güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak gördüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tchiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum."

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin Nijer açısından sembolik olarak son derece önemli bir ziyaret olduğunu dile getirdi. Tchiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında dönemin Başbakanı olarak Nijer'e gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan iş birliği anlaşmalarının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini dile getirerek, 2013'ten beri her zaman Türkiye'nin desteğini aldıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem verdiğini söyleyen Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, "Terör tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Bu konudaki talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atıldı. Bu projeler somut bir şekilde yürütüldü, hayata geçirildi. Gerçekten bu anlamda teşekkür etmek istiyoruz. Bu sayede şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız veya diğer askeri araçlarımız var. Şu anda Türk araçlarıyla ve Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Sayın Cumhurbaşkanı bu alanda bize vermiş olduğunuz destek için size çok teşekkür ediyorum. Böylece ülkemizde Nijerya halkının huzurlu ve güzeline katkı sağladınız" dedi.

İki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar da imzalandı.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"ne Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imza attı.

"Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou imzaladı.

"Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol"e Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Dr. Garba Hakimi imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı