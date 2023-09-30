Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınadı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçlarının ve terör propagandasının olağan hale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altında her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İsveç makamlarının artık bu pervasızlığı durdurarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu yönetim şeklinin ve vurdumduymaz tavrın, terör örgütlerinin elinde kukla olmak dışında başka bir faydasının olmayacağının altını çizdi.