Cumhur İttifakı'nın Giresun'daki belediye başkan adayları belli oldu

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Giresun'da ilçe ve beldelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun Valiliği yanındaki alanda yapıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den ilçelerde Alucra'da Faruk Demirağ, Bulancak'ta Emrullah Guguk, Çamoluk'ta Ergün Bakırhan, Çanakçı'da Sedat Koca, Dereli'de Kazım Zeki Şenlikoğlu, Doğankent'te Rüşan Özden, Espiye'de Mustafa Karadere, Görele'de Ahmet Sülaymanoğlu, Güce'de Aytekin Boduroğlu, Keşap'ta Tuncay Muhammet Arışan, Piraziz'de Mahmut Esat Ayyıldız, Şebinkarahisar'da Ömer Şentürk, Tirebolu'da Ömer Hıdır, Yağlıdere'de Ömer Bayram, MHP'den Eynesil'de Barış Güdük aday gösterildi.

Beldelerde ise AK Parti'den Bulancak Aydındere'de Nuri Demir, Kovanlık'ta Harun Kalıntaş, Dereli Yavuzkemal'de Adem Önal, Espiye Soğukpınar'da Halil İbrahim Sarıkaya, Eynesil Ören'de Mustafa Eren, Görele Çavuşlu'da Fatih Duzcu, Yağlıdere Üçtepe'de Harun Öztürk, MHP'den merkez Duroğlu'nda Halil Çetin aday gösterildi.

Daha önce Giresun Belediye Başkanlığı için Aytekin Şenlikoğlu'nun aday gösterildiği açıklanmıştı.