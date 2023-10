Çift Geyik Karaca, Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Gazete Dağıttı

Kuruluşu Cumhuriyet öncesi döneme dayanan 106 yıllık Çift Geyik Karaca tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırlanan gazete 'Yazıyor yazıyor yarın Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ilanı edilecek yazıyor' sloganıyla Beşiktaş meydanında vatandaşlara dağıtıldı. 100'üncü yıla özel hazırlanan "Yüzyıllık Emanet Gazetesi'nde Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Atatürk'ün Hayalleri Gerçek Oldu' isimli köşe yazısı da yer alıyor. Gazeteyi alıp okuyan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Çift Geyik Karaca, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir gazete düzenledi. Beşiktaş meydanında Cumhuriyet'in ilanının duyurulduğu "Yüzyıllık Emanet Gazetesi" 9 yaşındaki Çakabey Çetin tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Çetin, 'Yazıyor yazıyor yarın Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ilanı edilecek yazıyor. Yazıyor yazıyor 100 yıllık Emanet Gazetesi yazıyor. Yazıyor Yazıyor Atatürk'ün hayalleri gerçek oldu' diye bağırarak gazeteleri dağıttı. Gazeteye büyük ilgi gösteren vatandaşlar o dönemin coşkusunu bugün de hissettiklerini ifade ederek duygusal anlar yaşadı.

Gazetede Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ün Hayalleri Gerçek Oldu' isimli köşe yazısı yer alıyor. Aynı zamanda kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı, Soyadı kanunu, dil devrimi gibi konular hakkında yazılar da yine Yüzyıllık Emanet Gazetesi'nde yer alıyor.

"TÜM TÜRKİYE'DE ATATÜRK SEVGİSİ SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK"

Gazeteyi dağıtan 9 yaşındaki Çakabey Çetin, "İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu bir gazeteyi dağıtmaktan onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyet en güzel yönetim şeklidir. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı belki de biz şu an burada bile olamazdık. Atatürk'ü çok seviyoruz. Atatürk'ün 100 yıllık bu armağanını yaşattık ve yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de Atatürk sevgisi sonsuza kadar devam edecek. Cumhuriyet benim için huzuru, Atatürk'ü, Türkiye'yi ve güzel insanları ifade ediyor" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA BÖYLE BİR GAZETENİN ÇIKMIŞ OLMASI ÇOK GÜZEL"

Gazeteyi alıp okuduğunda duygusal anlar yaşadığını söyleyen vatandaşlardan Saliha Turakine, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında böyle bir gazetenin çıkmış olması çok güzel, çok duygulandım. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı ve bizler Cumhuriyet'imizi çok büyük coşkularla, okullar da ve her yerde kutluyoruz. Gazeteyi okudum, duygulandım. Zaten Atatürk'ü gördüğüm zaman hep duygulanıyorum. Sevgili Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Çift Geyik Karaca için yazmış olduğu yazı çok güzel. Gazetede eğitimde fırsat eşitliği, Türk tarihinin en hazin siması, kadınlarımız, yeni anayasalar, seçme ve seçilme hakkı, cesur ve özverili Türk halkı, artık bir soyadınız var, dil devrimi gibi bütün bunlardan bahsediliyor olması çok güzel. Bir Türk kadını olduğum için ve Atatürk'ün izinde daima ilerleyeceğim için çok gurur duyuyorum. Atatürk'le ilgili her şeyde duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Biliyorsunuz 10 Kasım yaklaşıyor, her 10 Kasım'da duygularım şelale oluyor. Atatürk keşke geri gelse başka söyleyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"YÜZYILLIK EMANET GAZETESİ GERÇEKTEN MÜKEMMEL BİR ESER"

Soner Bozkurt da "Çok gururlandım. Yarın Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız için bu çok anlamlı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Kuruluşu 106 yıl öncesine dayanan Çift Geyik Karaca'nın Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına vurguda bulunduğu bu Yüzyıllık Emanet Gazetesi gerçekten mükemmel bir eser. Bunun yanı sıra bu gazetede değerli hocamız İlber Ortaylı'nın köşe yazısının olması bizim için çok daha kıymetli. Bu anlamda gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Nice 100 yıllara. Çok duygulandım, göremesem de beni o yıllara götürdü. O yıllarda çekilen zahmetler, yapılan özveriler yani Cumhuriyet'in kurulması için 7'den 70'e herkesin elini taşın altına koyması, bizim milli duygularımızı kabartıyor" diye konuştu.