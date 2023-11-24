CHP, öğretmenlerin sorunlarını çözecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmenlerin sorunlarını dile getireceklerini ve iktidar olduklarında çözeceklerini söyledi. Özçağdaş, eğitim sisteminin siyasallaştırıldığını ve niteliğinin azaldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "CHP, öğretmenlerimiz ve eğitim emekçilerinin tüm sorunlarının çözümüne yönelik sorunları dile getirecek, mücadelesini verecek ve iktidar olduğunda çözecek bir iddia ile yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıkları adım adım izlemeye devam edecektir." dedi.

Özçağdaş, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kutsal mesleklerini zor şartlarda yapmaya devam eden bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

21 yıllık AK Parti iktidarında eğitim sisteminin bilerek ve isteyerek siyasallaştırıldığını, dinselleştirildiğini ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirildiğini savunan Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının tecrübeli ve nitelikli kadrolarının yok edildiğini iddia etti.

Özçağdaş, "Eğitimin niteliği her geçen gün azalmıştır. Piyasacı eğitim anlayışı sisteme hakim olmuştur. Kamusal ve parasız eğitimden uzaklaşılmıştır. Nitelikli eğitim maalesef satın alınır hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"Bakanlığı adım adım izlemeye devam edeceğiz"

Eğitime ayrılan bütçe, harcamalar ve okullaşma oranlarına ilişkin bazı istatistikler paylaşan Özçağdaş, 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmasıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullaşma oranının 2012'nin altında kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesindeki okulların durumuyla ilgili sağlıklı bir verinin ortaya konulmadığını öne süren Özçağdaş, bölgede öğretmen ve öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım gibi sorunlarının devam ettiğini, yıkılan, ağır hasar alan ya da kullanılamaz duruma gelen okulların yerine yenilerinin yapılamadığını kaydetti.

Özçağdaş, " Cumhuriyet Halk Partisi, öğretmenlerimize ve eğitim emekçilerinin tüm sorunlarının çözümüne yönelik olarak sorunları dile getirecek, mücadelesini verecek ve iktidar olduğunda çözecek bir iddia ile yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığını ve diğer tüm bakanlıkları adım adım izlemeye devam edecektir." dedi.

"Öğretmen üniversiteleri kurulacak"

İktidara geldiklerinde yapacaklarına da değinen Özçağdaş, öğretmenlerin tüm özlük haklarını içeren bir meslek kanunu yapılacağını, uzman-başöğretmenlik sisteminin kaldırılacağını söyledi.

Özçağdaş, unvan vermeden, ayrıştırmadan 10 yılını doldurana uzman öğretmenlikteki mali hakları, 20 yılını doldurana ise başöğretmenlikte elde ettiği mali haklarının verileceğini belirtti.

Kamuda ücretli, sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verilerek öğretmenlerin tamamının kadroya geçirileceğini ifade eden Özçağdaş, öğretmen üniversiteleri kurularak öğretmen yetiştirme sisteminin tamamen değiştirileceğini kaydetti.