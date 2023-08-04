CHP'nin 'muazZam Bir Sergi' etkinliği yasaklandı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'muazZam Bir Sergi' etkinliğinin Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Köksal, zamların sergilenmesinin de yasaklar listesine girmesini eleştirerek, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı konuşmamıza engel olamayacaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve çeşitli ilçelerde yapılması planlanan 'muazZam Bir Sergi' etkinliğinin Eyüpsultan Kaymakamlığı'nca yasaklanmasına tepki gösterdi. Köksal, "Festivaller, konserler derken zamların sergilenmesi de yasaklar listesine girdi. Her gün zamlara uyanırken, vergiler, harçlar iki üç katına çıkmışken emeklinin asgari ücretlinin maaşı açlık sınırının altında kalmışken, anneler bebeklerine bebek bezini bile taneyle alıyorken, yasaklarla, sansürlerle zamları, geçim sıkıntısını, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı konuşmamıza engel olamazsınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, zamlara karşı CHP İstanbul il Başkanlığının başlattığı ve 39 ilçede yapılması planlanan 'muazZam Bir Sergi'nin Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Köksal, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"VATANDAŞIN YAŞADIĞI EKONOMİK SIKINTIYI KONUŞMAMIZA ENGEL OLAMAZSINIZ"

"İstanbul İl Başkanlığımız seçimler sonrası gelen zamlara tepki çekmek için 39 ilçede 'muazZam Bir Sergi' adıyla sergiler açmaya başlamıştı. Bu sergilerde ürünlerin 50 gün önceki fiyatlarıyla bugünkü zamlı fiyatları teşhir ediliyordu. Ancak Eyüp'te açılacak 'muazZam Bir Sergi' Kaymakamlık tarafından yasaklandı. Festivaller, konserler derken zamların sergilenmesi de yasaklar listesine girdi. Her gün zamlara uyanırken, vergiler, harçlar iki üç katına çıkmışken emeklinin asgari ücretlinin maaşı açlık sınırının altında kalmışken, anneler bebeklerine bebek bezini bile taneyle alıyorken, yasaklarla, sansürlerle zamları, geçim sıkıntısını, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı konuşmamıza engel olamazsınız."