CHP Milletvekili Veli Ağbaba, İsrail vatandaşının serbest bırakılmasına tepki gösterdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "'One minute'ci Erdoğan, 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyen Erdoğan, çıkarlar örtüşünce bunların hepsini unutuyor… Maalesef bir uyuşturucu kaçakçısını serbest bırakıyor. İsrail'den talimat alan bir Erdoğan ve hukuk düzeni… Hırsızlar, dolandırıcılar, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda; Barış Pehlivan cezaevinde. Lanet olsun böyle bir düzene, lanet olsun böyle bir hukuk sistemine" açıklamasını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "kaçakçılığa teşebbüs etmek" suçlamaları ile Türkiye'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İsrail vatandaşı Danny Awka'nın, ülkesine dönecek olmasına tepki gösterdi. Ağbaba şunları söyledi:

"Uyuşturucu kaçakçıları, tecavüzcüler, hırsızlar, dolandırıcılar serbest bırakılırken; Barış Pehlivan beşinci kez cezaevine giriyor. 'One minute'ci Erdoğan, 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyen Erdoğan, çıkarlar örtüşünce bunların hepsini unutuyor. 'Herzog ile hayatta olduğum süreci görüşmem' diyen Erdoğan, Herzog'u kırmızı halılarla karşılıyor. ve maalesef bir uyuşturucu kaçakçısını serbest bırakıyor. Herzog, teşekkür mesajı yayınlıyor; Erdoğan ve Hakan Fidan için. Maalesef Türkiye'de hukuk devleti yok edildi. İsrail'den talimat alan bir Erdoğan ve hukuk düzeni… Hırsızlar, dolandırıcılar, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda; Barış Pehlivan cezaevinde. Lanet olsun böyle bir düzene, lanet olsun böyle bir hukuk sistemine."