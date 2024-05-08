Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Reşat Karagöz, AK Parti'nin Muhtarlarla Düzenlediği Toplantılara Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya'da AK Parti'nin muhtarlarla düzenlediği toplantılara vali ve devlet görevlilerinin katıldığını belirterek, 'Devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddediyoruz.' dedi.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya'da Ak Parti'nin muhtarlarla düzenlediği toplantılara vali ve devlet görevlilerinin katıldığını belirterek, "Devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddediyoruz." dedi.

Karagöz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ak Parti'nin düzenlediği toplantılara katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un kurum müdürleri ve AK Parti Amasya milletvekilleriyle de ayrıca "çalıştay ve istişare toplantıları" kapsamında muhtarlarla bir araya geldiğini kaydetti.

Toplantılara CHP'li belediye başkanlarının çağrılmadığını, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları, AK Parti il, ilçe ve kadın kolları başkanlarının toplantılara katıldığını ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Amasya nüfusunun yüzde 82'sini yöneten belediye başkanlarının olmadığı bir toplantıda sorunların çözülmesi hususunda koordinasyondan bahsedebilir miyiz? Bir mahalle muhtarının altyapı ile ilgili belirttiği sorunu belediye başkanının bilgisi olmadan AKP nasıl çözmeyi düşünmektedir? Bu durum bile yapılan toplantıların ne kadar samimiyetsiz olduğunu ve yalnızca 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan hezimetin üstünü örterek muhtarların gözünü boyamak için yapıldığını göstermektedir."

Reşat Karagöz, belediye başkanları arasında ayrım yapılarak vatana hizmet edilemeyeceğini belirterek, vatandaşların partizanca tavırlardan bıktığını söyledi.

CHP'li Karagöz, "Atatürk'ten bizlere miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde devlet ve hükümet kavramlarının birbirine bu kadar karıştırıldığı ve parti devleti uygulamalarının alenen bu kadar insanların gözüne sokulduğu bir dönem yaşanmamıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Reşat Karagöz Milletvekili AK Parti Amasya Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title