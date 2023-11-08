CHP Milletvekili Cevdet Akay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan 2024 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Sanayi Bakanı Fatih Kacır'a Karabük Sanayisinin sorunlarını anlatan Milletvekili Akay, sanayicilerin taleplerini de aktararak konuların çözünü için bütçe talebinde bulundu.

"TUBİTAK'ın aktif fay hattı çalışmasını Karabük'te başlatalım"

TÜBİTAK'ın fay hatlarıyla ilgili yaptığı çalışmalara değinen Milletvekili Akay, "Aktif deprem fay hatlarının sismolojik incelenmesiyle ilgili TÜBİTAK nezaretinde platform kurulmuş. Bu, önemli bir şey. Bu platforma sivil toplum kuruluşlarının da iştirak etmesi önemli olur. Bazı sivil toplum kuruluşları var, onların akademik kurullarında çok değerli hocalar var bu konularla ilgili, alakalı. Bir öneri olarak, bu platforma bu kuruluşların da dahil edilmesi önemli. Mesela, biz Karabük bölgemde depremle ilgili yeni bir çalıştay yaptık, sivil toplum kuruluşları, TÜMBİKON, KARDERFED ve Valilikle beraber. Bu çalıştaya önemli hocalarımız da geldi. Mesela, Karabük'te bin yıldır büyük bir deprem üretmemiş ama küçük depremler üretmiş bir fay hattı ortaya çıktı, 35-40 kilometrelik fay hattı. Bu platformun kuruluş amacı, bu tür fayların incelenmesiyle ilgili. Eğer faaliyet yapılmadıysa bölge milletvekili olarak da ilk ödeneğin ve faaliyetin bu fayın araştırılmasıyla ilgili kullanılması bizi memnun eder." ifadelerini kullandı.

"Karabüklü sanayicilerin sorunlarını dile getirdi"

Karabüklü sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dile getiren Milletvekili Cevdet Akay, "Benim bölgem Karabük, 3 Nisan 1937'de KARDEMİR'in kurulduğu ve ağır sanayi hamlesinin yapıldığı bir şehir. Bu fabrikanın kuruluşuyla ülkemizin çok çeşitli bölgelerinde fabrikalar kuruldu fakat son on beş yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından buraya gerekli ödeneğin gelmediğini görüyoruz, yaklaşık 85 milyon liralık bir yatırım gelmiş on beş yıl içerisinde. Bu yatırım tutarlarının artırılmasını buradan talep ediyoruz. Filyos Limanı ilimiz için çok önemli. Bu limanın konteyner limanına ve ihracat limanına yönelik çalışması ve aktif hale gelmesi bizim için çok önemli. Sanayicilerimiz, özellikle Eximbank kredilerindeki kotalardan, kısıtlamalardan şikayetçi; dahilde işleme rejimi kapsamındaki sürelerin uzatılmasını özellikle talep ediyorlar. Bir de dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili özellikle eğer yerli üretim yapılacaksa burada da vergi muafiyetlerinin yeterli bir seviyeye çıkartılmasını, hatta yüzde 100'e varan vergi indirimlerinin yapılmasını talep ediyorlar." dedi.

Eskipazar OSB'nin yapımı için, Yenice ve Eflani ilçelerinin OSB talebinin karşılanması için bütçe talebinde de bulunan Milletvekili Akay, "20 yıl önce açılan Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ne atık su arıtma tesisi hala yapılmadı. Bununla ilgili bu bütçede herhangi bir gelişme olacak mı, ödenek aktarılacak mı? Aktarılmayacaksa bir an önce bu atık su arıtma tesisinin yapılmasıyla ilgili ödenek talebimiz olacak. Eskipazar'da Metal Organize Sanayi Bölgesi'nin hızla bitirilmesi için ödenek talebimiz var. Yenice ilçemizin yüzde 71'i ormanla kaplı bölgemiz, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip. Yenice ilçesinde de Orman ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmalı. Projede, programda var mı, bütçede var mı? Yoksa ödenek rica ediyoruz. Eflani ilçemizde Mermer Organize İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'yle ilgili aynı taleplerimiz var. Bunun İçin ödemek talep ediyoruz." şeklinde konuştu. - KARABÜK