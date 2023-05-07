CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Siyasi Parti Genel Başkanlarından İmamoğlu'na Destek

'AMAÇLARI, İNSANLARI KORKUTMAKTIR, SANDIKTAN UZAK TUTMAKTIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi'nde maruz kaldığı taşlı provokasyonun hemen ardından Twitter hesabından 'Erzurum olayları' notuyla yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi. Bedel ödemeye hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye, makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız" ifadelerinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı saldırı, iktidarın kirli dilinin ürünüdür. Profesyonel şekilde organize edildiği aleni olan bu hadise Erzurum'a, Erzurumlulara mal edilemez, halkın duruşunu yansıtmaz. Ancak tehlikeli olan şu ki kaybedeceğini gören iktidar, halka korku salmayı marifet biliyor. Haftaya bugün, halkımız gereken cevabı verecektir" dedi.

Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, -