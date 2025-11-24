+ CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi - Haberler
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi
TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP'li vekiller kasket takarak salona giriş yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bir poşet buğday, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut pamuk ve mazot ile salona gelip gıda fiyatlarının artmasına tepki gösterdi.

  • CHP'li vekiller TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerine kasket takarak katıldı.
  • CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 1 kilo pamuğun 3 litre mazot aldığını, AK Parti iktidarında bunun tersine döndüğünü belirtti.
  • CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum çiftçilerinin piyasadan alacaklarının 1 trilyon 300 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı. CHP'li vekiller kasket takarak görüşmelere katıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bir poşet buğdayla salonda gıda fiyatlarına, çiftçilik yaş ortalamasının artmasına, vatandaşların gıda zehirlenmesinden kaynaklı rahatsızlık yaşamasına tepki gösterdi.

PAMUK VE MAZOTLU PROTESTO

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut , Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile tokalaşırken, "Sayın Bakanım 1 kilo pamuk 3 litre mazot alıyordu şimdi AK Parti iktidarında tam tersi oldu" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise tokalaşma sırasında, "Çorum çiftçisinin size çok selamı var. Sizin sayenizde çok mutlu, çok huzurlular çünkü piyasadan alacakları 1 trilyon 300 milyar lirayı buldu" şeklinde tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (9)

Haber Yorumlarık8pc7d86z5:

alp bir kasket kalmıştı pislemediginiz onu da pisleyin de tam olsun

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

İşleri güçleri şov.

Haber YorumlarıEdi 67:

bunların hepsi soytarı

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

chp hep madde üzerine kurulu heykel bidon kasket tencere tava başka hiçbirşey yok çözüm adına...

Haber YorumlarıAlp AY:

konser ve heykellerin mazot karşılığı birde millet e zorla giydirilen şapka veya İngiliz köylü kıyafetleri var kasket ve mazot

