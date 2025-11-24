CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı. CHP'li vekiller kasket takarak görüşmelere katıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bir poşet buğdayla salonda gıda fiyatlarına, çiftçilik yaş ortalamasının artmasına, vatandaşların gıda zehirlenmesinden kaynaklı rahatsızlık yaşamasına tepki gösterdi.

PAMUK VE MAZOTLU PROTESTO

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut , Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile tokalaşırken, "Sayın Bakanım 1 kilo pamuk 3 litre mazot alıyordu şimdi AK Parti iktidarında tam tersi oldu" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise tokalaşma sırasında, "Çorum çiftçisinin size çok selamı var. Sizin sayenizde çok mutlu, çok huzurlular çünkü piyasadan alacakları 1 trilyon 300 milyar lirayı buldu" şeklinde tepki gösterdi.