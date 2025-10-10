CHP'li Taşcıer: Sayıştay Raporları Pembe Raporlar Olmaya Dönüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bugün Sayıştay raporları, asli denetim işlevini yitirmiş, adeta denetleyenle denetlenenin ortak mutabakat metinine dönüştüğü pembe raporlardır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Sayıştay Başkanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin 2024 yılı denetim raporunu değerlendirdi. Taşcıer, Sayıştay raporlarının, demokrasinin güvencesi olduğunu söyleyerek, "Sayıştay raporları kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kime hangi yollarla aktarıldığını ortaya koyması bakımından demokrasinin 'hesap verilebilirlik' ilkesini hayata geçirir. Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin denetim raporu ise çürümeyi, sorumsuzluğu ve keyfiliği açık biçimde gözler önüne seriyor. Bugün Sayıştay raporları, asli denetim işlevini yitirmiş, adeta denetleyenle denetlenenin ortak mutabakat metinine dönüştüğü pembe raporlardır. Emekçiyle, emekliyle, asgari ücretliyle sosyal diyaloğu kuramayan iktidar, iş kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının denetlenmesine gelince, üzerinde uzlaşılan kontrollü bulgularla kamuoyunu manipüle eder hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'SGK'NIN MALİ TABLOLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Taşcıer, 2024 SGK denetim raporuna ilişkin, "SGK'nın mali tabloları gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 49,7 milyar TL'lik tecil edilmiş alacak sistemde görünmüyor. Teminat kayıtları eksik, bozulan taksitlerin takibi yapılamıyor. Kısacası tahsil edilmesi gereken para buharlaşıyor. Bir bakkal bile veresiye defteri tutarken, SGK bunu bile yapamıyor. Sorun burada bitmiyor. Aksine başlıyor. SGK icra takibi de yapamıyor. 2019-2024 yılları arasında icraya intikal ettirilen dosya sayısı 5,5 milyonu geçmiş durumda. Alacak miktarı, 318 milyar liranın üzerine çıktı. SGK alacaklarının sadece 3'te 1'ini yani yaklaşık 108 milyar lirasını tahsil edebildi. Neden? Çünkü SGK'nın alacak yönetimi sorunlu. Ne yazık ki, insan kaynağı yetersiz ve giderilmesi için bir adım atılmıyor. 2014'te bin 280 olan icra memuru sayısı, 2023'te bin 146'ya düşmüş. Yani dosya sayısı katlanırken, icra memuru sayısı azalmış. Bir icra memurunun önünde 5 binden fazla dosya var. Devletin alacağı var ama takip edecek memuru yok" diye konuştu.

Taşcıer, raporda alacakların takibine ilişkin başka bir tespit daha olduğunu söyleyerek, "2024 yılı içinde tam 169 milyar 689 milyon liralık alacak icraya aktarılmış, bu tutarın 53 milyar 828 milyon lirası tahsil edilmiş. Fakat bu devasa işlemlerin hiçbiri muhasebe kayıtlarına yansıtılmamış. Devletin alacağı var ama kayıt yok. Tahsil edilen para var ama sistemde görünmüyor. Böyle bir yapının varlığı, sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmaz; tam tersine içten içe çürütür" dedi.