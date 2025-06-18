CHP'li Murat Emir, Yeni Enerji ve Maden Düzenlemesini Sert Bir Dille Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Bu yasa Meclis'ten geçmeyecek." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Kanun teklifinin, zeytinlik alanlarda maden araması yapılabilmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini savunan Emir, "En son bu yasayı 2022'nin Aralık ayında getirmişlerdi, püskürtmüştük. Neredeyse aynısını tekrar getiriyorlar. Bu kanun teklifinin, bir öncekinden tek farkı, bu kez zeytinler kesilmeyecek, taşınacakmış. Zeytin ağacını taşımak ne demek? Bir ağaç taşınabilir ama koca koca zeytinlikler oradan kömür çıkaracaksınız, cari açığı kapatacaksınız diye binlerce zeytini başka alanlara götürecek, taşıyacaklarmış. Aklımızla alay etmeyin." ifadelerini kullandı.

"Bu yasa Meclis'ten geçmeyecek. Bu ülke köylüsüyle, çiftçisiyle, zeytin üreticisiyle, çevrecisiyle, milletvekiliyle, siyasetçisiyle zeytinine sahip çıkmaya devam edecek." diyen Emir, kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından, "Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer. Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek." ifadelerini içeren paylaşımına tepki göstererek, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamalarını yalanlamasını eleştiren Emir, DMM'nin açıklamasının inandırıcı olmadığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) 2019 yılına kadar bazı araçların AK Parti İstanbul İl Başkanlığına tahsis edildiğini öne süren Emir, "Sorduğumuz her şeye açık, net cevap istiyoruz. Bu 59 aracı İstanbul AKP İl Başkanlığına nasıl verdiniz? Burada 15 milyar liranın üzerinde bir kamu zararı var." dedi.

Emir, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla yaptıkları eylemlere devam edeceklerini belirterek, "Asla boyun eğmeyeceğiz. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle her yerde olacağız. Mitinglerde, sokakta olacağız, fabrikada, tarlada, işçilerle herkesle olacağız. Toplumsal muhalefeti örgütlemeye, bu adaletsizliğe karşı çıkan herkesle yan yana gelmeye ve mitinglerimizle devam edeceğiz." diye konuştu.