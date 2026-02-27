Haberler

CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın parti içi eleştirilerine değinirken, Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi olduğunu vurguladı. Emir, iktidarın suni tartışmalar açtığını ve gerçek sorunların göz ardı edildiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın parti içi ihraçlara yönelik tepkisine ilişkin, "Partimizde her türlü görüş, düşünce rahatlıkla ifade edilebilir. Ama içerisinde bulunduğumuz süreç göz önüne alındığında eleştirilerin nereye kadar yapılabileceği ve nereden sonrasının eleştiri sayılmayıp partililik ahlakı, hukuku ile uyuşmayacağını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi olduğunu, iktidarın ise suni tartışmalar açmaya çalıştığını savundu.

İktidarın "olmayan sorunları varmış gibi gösterip" vatandaşı ikiye bölerek siyasi rant devşirme peşinde olduğunu ileri süren Emir, "Oysa Türkiye'de ne din ne de laiklik tehlike altındadır. Türkiye'de tehlike altında olan AKP'nin siyasi iktidarıdır." diye konuştu.

Asıl konuşulması gerekenin ekonomi olduğunu dile getiren Emir, emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında ücret aldığını söyledi.

Aynı zamanda kamuda çalışan mühendis, polis, öğretmen gibi mesleklerde de ücretlerin açlık sınırının ya altında kaldığını ya da biraz üzerinde olduğunu iddia eden Emir, "Polislerimiz emekli olmaktan korkmaktadır. 1 milyon öğretmenimiz atanmayı beklerken, atanmış öğretmenlerimiz de açlık sınırı ile baş etmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, hükümetin günde 15 milyar lira, sadece bu ay ise 456 milyar lira faiz ödediğini ileri sürdü.

"Yani iki günlük faizi emekliye verseler, emeklinin ikramiyesini hemen 5 bin lira yapabilirler." diyen Emir, şunları kaydetti:"

"İki günlük faizden vazgeçemiyorlar ve emekliye 1000 lira zam yapıp yapmamayı haftalardır çalışıyorlar. Bu, siyasi iktidarın kimin yanında olduğunu, nasıl para babalarını zengin etme derdinde olduğunu, nasıl faizci, rantiyeci olduğunu ve emeklilerimizi nasıl gözden çıkardığını açıkça ortaya koyuyor."

Türkiye'de işsizliğin azaldığına dair verilerin gerçeği yansıtmadığını, son bir ayda istihdamın 516 bin azaldığını, 11 milyon 986 bin kişinin işsiz olduğunu iddia eden Emir, "Rakamlarla oynamalarına bakmayın, gerçek rakam budur. Çünkü işyerleri kapanıyor, konkordatolar ilan ediliyor, esnaf kepenk kapatıyor." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emir, partisinin İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın parti içi ihraçlara yönelik tepkisine dair soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Partimizde her türlü görüş, düşünce rahatlıkla ifade edilebilir. Hiçbir kimse görüşlerini, düşüncelerini, partiyle veya Türkiye'yle ilgili değerlendirmelerini paylaştı diye veya parti içi bir mücadeleye girdi diye partiden ilişiği kesilmez. Ama içerisinde bulunduğumuz süreç göz önüne alındığında eleştirilerin nereye kadar yapılabileceği ve nereden sonrasının eleştiri sayılmayıp partililik ahlakı, hukuku ile uyuşmayacağını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı