CHP'li belediye başkan aday adayına hapis talebi

- CHP'li belediye başkan aday adayına 31 yıl 3 aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - Çevresindeki kişilerden işletme vaadiyle para alarak geri ödemediği ve dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen CHP'nin bir dönem Eyüpsultan İlçe Başkan Aday Adayı Saim Diken'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın zincirleme şekilde 'dolandırıcılık' suçundan 31 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

2020 yılında çevresinde bulunan kişilerden işletme vaadiyle para aldığı ve bu paranın bir kısım ödemelerini yaptıktan sonra kalan paraları iade etmediği iddia edilen CHP'nin bir dönem Eyüpsultan İlçe Başkan Aday Adayı Saim Diken'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi' de geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada müşteki Galip Meydanoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği vurgulandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar sanık Saim Diken'in müştekilere senet verip karşılığında paraları ödeyeceğini söylemişse de, sanığın başlangıçtan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın kendisini banka çalışanı olarak tanıtmadığı, müştekilerin ise sanığın önceden ne iş yaptığını bildiği, sanığın, müştekilerden işletme vaadiyle para aldığı, bir kısım ödeme yaptıktan sonra kalan paralarını iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat temin ettiği kaydedildi. Açıklanan mütalaada sanık Diken'in zincirleme şekilde 'dolandırıcılık' suçundan neticeten 4 yıl 9 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada söz alan müşteki Galip Meydanoğlu, önceki beyanlarını tekrarladığını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Diken'in avukatı ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Saim Diken'in müştekiler Bayram Göbel, Elem Göbel, Galip Meydanoğlu ve Penbe Hokka'dan işletme vaadiyle para aldığı, bir kısım ödemeleri yaptıktan sonra kalan paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat temin ettiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan müşteki Galip Meydanoğlu'nun ifadesine göre, diğer müşteki Bayram Göbel'in kendisine Saim Diken adlı bir şahsın olduğunu, Diken'in daha önce bir bankada müdürlük yaptığını ve aynı zamanda CHP Eyüp Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söylediği aktarıldı. Müşteki Penbe Hokka'nın ifadesine yer verilen iddianamede, Hokka'nın da Diken'i CHP Eyüp İlçe Başkanlığında siyasi faaliyet göstermesi nedeniyle tanıdığını ve şüphelinin oluşturduğu intiba ile yüksek faiz vaadiyle piyasadan para toplayarak kayıplara karıştığını söylediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Saim Diken'in 'dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4 kez olmak üzere toplamda 4 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Davanın görülmesine 2022'de İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, sanık Diken'in üzerine atılı suçun 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.