CHP'li Akay: Karabük 11,5 Milyar Lira Vergi Ödüyor, 1,6 Milyar Lira Yatırım Alıyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'ün ödediği verginin karşılığında kente ayrılan yatırım bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, "11,5 milyar lira vergi ödeyen Karabük, bunun karşılığında 1,6 milyar liralık yatırım bütçesi alıyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor" dedi.

Akay, CHP Karabük İl ve ilçe başkanlarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlar, sağlık hizmetleri, adalet sarayı, deprem riski ve ulaşım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki dönem CHP Karabük İl Başkanı ve ilçe başkanları ile yönetimlerine teşekkür eden Akay, farklı siyasi kulvarlarda bulunmalarına rağmen CHP'nin "baba ocağı" olduğunu ve ilerleyen süreçte yeniden bir araya gelme imkanlarının bulunduğunu ifade etti.

Karabük'ün sorunlarının had safhada olduğunu savunan Akay, kentin geçen yıl 11,5 milyar lira vergi ödediğini, buna karşılık 1,6 milyar liralık yatırım bütçesi ayrıldığını söyledi.

Bu rakamın ödenen verginin yüzde 13,91'ine karşılık geldiğini aktaran Akay, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre biraz iyileşme var. Geçen yıl yüzde 9,80'di ama buna rağmen bütçeden Karabük'e çok az yatırım geliyor ve sorunları da hallolmuyor. Yatırım gelmediği zaman, bütçe ayrılmadığı zaman burada fabrikalar kurulamaz, istihdamı artırıcı projeler hayata geçirilemez. Bu durum istihdamdan gençlerin buradan göç etmesine kadar problemler oluşturuyor."

Ovacık Devlet Hastanesi projesinin 2020 yılında temelinin atıldığını ancak zemindeki sorun nedeniyle inşaatın durduğunu anlatan Akay, takipleri sonucunda hastanenin 2025 yılında yeniden ihale edildiğini ve inşaatına başlandığını belirtti.

Akay, hastanenin en kısa sürede hizmete açılmasını beklediklerini dile getirdi.

Eskipazar Devlet Hastanesi'ne de değinen Akay, önceki hastane binasının yanlış zemin seçimi, hatalı zemin etüdü ve meydana gelen kayma nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini savundu.

Söz konusu yatırımın o dönem yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olduğunu belirten Akay, bunun bugünkü karşılığının 168 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Akay, eski hastanenin kullanılamaz hale gelmesinde kamu zararının oluştuğunu ileri sürerek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

"Sayıştay raporlarıyla da denetlenmiş, bizim de suç duyurusunda bulunduğumuz bir konu. Buradaki kamu zararının müsebbiplerinden hesap sorulmadı." diyen Akay, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

"Karabük merkezde 150 yataklı devlet hastanesi yapılacak olması olumlu"

Karabük merkezde devlet hastanesi bulunmadığını dile getiren Akay, kent merkezine 150 yataklı devlet hastanesi yapılacağının öğrenilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Karabük Adalet Sarayı projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akay, mevcut adliye binasının yenilenmesi gerektiğini savundu.

Yeni adliye sarayının temelinin atıldığını ancak çalışmanın ilerlemediğini ileri süren Akay, 2026 yılı için projeye yalnızca 1000 lira ödenek konulduğunu iddia ederek, "Bin lirayla adliyeyi nasıl yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Akay, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'a da çağrıda bulunarak, kentteki yatırımların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet milletvekili olarak iktidar partisi milletvekilleriyle farklı siyasi görüşlerde olabileceklerini ancak Karabük'ün menfaati söz konusu olduğunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Akay, "Konu Karabük olduğu zaman, Karabük'ün menfaati olduğu zaman güçlerimizi birleştirip bu sorunu çözmeyi de başarmalıyız." dedi.

Karabük sanayisinin ürünlerini Filyos Limanı üzerinden ihraç etmesinin önemine de değinen Akay, sanayi kuruluşlarının ürünlerinin Gebze üzerinden ihraç edilmesi nedeniyle yüksek navlun maliyetleri oluştuğunu belirtti.

Karabük'teki sanayicilerin yıllık 35-40 milyon dolarlık ilave navlun gideri ödediğini öne süren Akay, Karabük-Yenice yolunun hem ulaşım güvenliği hem de bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi.

Karabük-Yenice yolunun etüt ve proje ihalesinin yayımlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Akay, "Etüt bitecek, proje tamamlanacak ve Karabük-Yenice yolu gerçekten yapılacak. Yapılması gerekiyor. Bunun da takipçisi olacağız." diye konuştu.

Akay, yol projesinin yatırım bütçesine alınarak tamamlanmasını sağlayacaklarını aktararak CHP'nin iktidara gelmesi halinde söz konusu projelerin tamamlanacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı