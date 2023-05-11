CHP İzmir İl Başkanlığı'nın İktidara Yürüyoruz Fener Alayı İkincisi Bayraklı'da Yapıldı

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala "İktidara yürüyoruz" sloganıyla başlattığı fener alayının ikincisi Bayraklı'da yapıldı. Coşkulu yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Heyecanımız, coşkumuz çok büyük, çünkü iktidarımıza çok az kaldı. Bizim iktidarımıza, halkın iktidarına çok az kaldı ve kazanacağız. Biz, kalp yapmaya devam edeceğiz. Öfke değil, nefret değil, sevgi kazanacak. Kötülük değil, iyilik kazanacak" dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala "İktidara yürüyoruz" sloganıyla başlattığı fener alayının ikincisi Bayraklı'da yapıldı. Coşkulu yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Heyecanımız, coşkumuz çok büyük, çünkü iktidarımıza çok az kaldı. Bizim iktidarımıza, halkın iktidarına çok az kaldı ve kazanacağız. Biz, kalp yapmaya devam edeceğiz. Öfke değil, nefret değil, sevgi kazanacak. Kötülük değil, iyilik kazanacak" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın "İktidara yürüyoruz" sloganıyla ilkini geçen salı akşamı yaptığı yürüyüşün ikincisi dün Bayraklı'da düzenlendi. Yürüyüşe, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un yanı sıra milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Manavkuyu Mahallesi'nden başlayan ve Zeki Müren Parkı'nda sona eren yürüyüş boyunca yurttaşlar ve partililer "Birleşe birleşe kazanacağız", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attılar.

AKP SEÇİM OFİSİ ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Emniyet güçleri, kortejin yürüyüş güzergahında bulunan AKP İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan'ın seçim ofisinin önünde güvenlik önlemi aldı. Seçim ofisinin önünden geçiş sırasında iki partinin araçlarından seçim müzikleri çalındı ve partililer karşılıklı sloganlar attı.

SOYER: HEYECANIMIZ, COŞKUMUZ ÇOK BÜYÜK, ÇÜNKÜ İKTİDARIMIZA ÇOK AZ KALDI"

Yürüyüş, Zeki Müren Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Heyecanımız, coşkumuz çok büyük, çünkü iktidarımıza çok az kaldı. Bizim iktidarımıza, halkın iktidarına çok az kaldı ve kazanacağız. Çocuklarımız işsiz kalmayacak, çocukların karnı doyacak. Özgür, refah bir ülke için çok az kaldı. Fakat bu son üç gün çok önemli. Biz, kalp yapmaya devam edeceğiz. Öfke değil, nefret değil, sevgi kazanacak. Kötülük değil, iyilik kazanacak. Bu ülkenin erdemli, güzel insanları kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Ne olur sandığınız kapandığında, ıslak imzalar atıldığında, ilçe seçim kuruluna gittiğinde, oradan YSK'ye gönderildiğinde asla bırakmayacaksınız, sonuna kadar sahip çıkacağız ve kazanacağız" diye konuştu.

"BİZLER HER BİR OYA, HER BİR SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Üç gün boyunca uyumayacağız, yorulmayacağız, çalışacağız. Sürekli hile yapacaklarını söylüyorlar. Bizler, pazar günü her bir oya, her bir sandığa sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Biz, bu seçimi büyük farkla kazanacağız. Bu seçim, kalp yapanlarla taş atanların arasında. Bu seçimi kalp yapanlar kazanacak."

"KAZANIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal da "Bir şey biliyorum, onu size söylemek istiyoruz. Kazanıyoruz" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise şunları söyledi:

"Kadınların özgür olması için, gençlerin umudu için, 14 Mayıs demokrasi bayramını hep birlikte kutlayacağız. Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız."