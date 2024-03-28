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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Seçim güvenliği için bütün tedbirleri aldık

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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İl Örgütü olarak uzun süredir seçim ve seçim güvenliğine ilişkin çalışma yürüttüklerini, seçimdeki tek bir oyun bile heba olmasını engellemek üzere bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Aslanoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, herkese gönül rahatlığıyla sandıklara gitme ve oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Vatandaşlara oy kullandıkları sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Aslanoğlu, "İzmir'de bir önceki seçim 10 bin 200 civarında olan sandık sayımız 10 bin 600 civarına çıktı. Yaklaşık 40 bin kişilik bir orduyla İzmir sandıkları güven içerisinde olacak. Sandık görevlilerimiz, yedek sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, okul bilişim sorumlularımız, ilçelerdeki bilişim sorumlularımız, hukuk komisyonumuz, avukatlarımızla büyük bir ordu olarak sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.

Parti olarak anlık veriler paylaştıklarını belirten Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Bilişim sorumlularımız, cep telefonları üzerinden sandıkta çıkan sonucu bizimle paylaşıyor. Ayrıca ıslak imzalı tutanakları giren arkadaşlarımız var ve YSK'dan anlık veriler çekiyoruz. Sistemimiz bu üç veriyi birbiriyle kontrol ediyor. Hatalar var mı diye ve biz o hataları anında yakalayıp müdahale ediyoruz. Eğer bir uyuşmazlık varsa, YSK hatası varsa, hataları hemen yakalıyoruz. 10-15 dakika içerisinde itiraz dilekçesi vermiş oluyoruz."

Aslanoğlu, İzmir'de 3 milyon 459 bin 745 seçmenin olduğunu, 45 bin 460 seçmenin ilk kez oy kullanacağını, 1654 okulda gezici ve cezaevi sandıkları ile toplam 10 bin 740 sandık bulunduğunu aktardı.

Kentte yoğunluk açısından 394 bin 395 seçmen ve 1158 sandıkla Buca'nın ilk sırada yer aldığı bilgisini veren Aslanoğlu, Beydağ'ın ise 9 bin 961 seçmen ve 42 sandıkla en sakin ilçe olarak dikkat çektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Politika

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