Üye Girişi
Haberler

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Söyleşisine Katıldı

Güncelleme:

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Tugay, göreve iyi hazırlandığını ve seçimleri kazanacağına inandığını belirtti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Tugay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide soruları yanıtlayan Tugay, göreve iyi hazırlandığını kaydetti.

Tesadüfen aday olmadığını anlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler de seçmenden CHP'nin adayları için destek isteyin. İnsanlar mantıksız kararlar almasın. Ben de bir insanım. İzmirli bir yurttaş olarak buraya AKP'li birinin gelip de bizi mahvetmesini istemem. Benim neyimi beğenmiyorlarsa onu konuşmak lazım. Seçimi kazanacağım yönünde sahadan geri dönüşler alıyorum. Ama diyelim ki son anda bir şeyler yaptılar, insanları kandırdılar, kaybettik. Üzülürüm, köşeme çekilirim, bir şekilde hayatıma devam ederim."

Tugay, mevcut başkanlık görevi nedeniyle deneyimli olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ve güçlü bir kurum olduğunu, doğru yönetilmesi halinde verimli sonuçlar alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

Cemil Tugay İzmir Ege Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli? Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli? Şafak Soy kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kaç yaşında ve nereli? Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Hikmet Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kaç yaşında ve nereli? Mustafa Çağlayan kimdir? Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kaç yaşında, nereli? Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli? Faruk Bayrakdar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kaç yaşında ve nereli? Ruşen Sever kimdir? Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title