CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 lira olarak açıklanan kuru üzüm fiyatının, bir iflas ve zulüm rakamı olduğunu, tarihin, dolar bazında en düşük üzüm fiyatının açıklandığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 lira olarak açıklanan kuru üzüm fiyatının, bir iflas ve zulüm rakamı olduğunu, tarihin, dolar bazında en düşük üzüm fiyatının açıklandığını savundu.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 lira olarak açıkladığı Sultani çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatını değerlendirdi.

Manisa'daki ziraat odalarının, kuru üzüm için 24 ile 25 lira arasında bir maliyet çıkardığını anlatan Özel, "Senelerce övündü; '2 doların altına hiç indirmedik. 2 doların altına indirmek, bağcıya, üzüm üreticisine ihanettir. Ezdirmeyiz, yaptırmayız.' Geçen sene 1,6 dolar, bu sene ilan edildiği tarih itibarıyla 1,4 dolar. Tarihin dolar bazında en düşük üzüm fiyatını açıkladı." diye konuştu.

Manisa'daki üzüm fiyatının, Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkan Adayı ve üzüm ihracatçısına; üreticiye değil üzüm ihracatçısına sorulduğunu belirten Özel, "O fiyatı, o beğenir tabii. 27 lira olarak açıklanan kuru üzüm fiyatı, bir iflas ve zulüm rakamı. Bugünden tezi yok; madem ki sen birtakım ihracatçılara, birtakım rantiyecilere teslim oldun, o zaman döneceksin 5 TL üzümün kilosu başına mutlaka prim vereceksin." dedi.

"İnsanlar, lastik botun içinde boğulmama mücadelesi veriyor"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı, "Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içerisindeyiz, bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi, ekonomi üzerinden açılan deliklerinden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız." şeklindeki açıklamasına dikkati çekti.

Özel, "İşler yolundayken, siz gemilerdesiniz. Hepinizin güzel gemileri var. Bu insanların gemileri yok. Bu insanlar, çoluğunu çocuğunu almış lastik botun içine boğulmama mücadelesi veriyor. Öyle boğulma moğulma yok. Biz, hepimiz kurtulacağız. Siz gideceksiniz, herkes kurtulacak." görüşünü savundu.

Ak Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleşen toplantıya işaret eden Özel, "Hepimiz biliyoruz, bilmeyen yok, o anket çıktı? Anketi görmüş, 'Çağırın Naci Hoca gelsin, eskisi de gelsin, yenisi de gelsin', 'Ne konuşacağız?', 'Strateji konuşacağız.' Bir panik, önceden planlı değil, programında yok. Kimsenin haberi yok. Anketteki o büyük kopuş devam ediyor ama o kopuşun dağılımından acayip rahatsız. Hep 'Siz bunları geri çekersiniz' diyordu. Kararsızlar dağılıyor ve Ak Parti'ye dönen mönen yok. Onu konuşmak üzere kurmaylarını çağırıyor." diye konuştu.

Özel, öğrencilerin ve ailelerinin vakıf üniversitelerine yapılan zamlar nedeniyle, intörn hekimlerin ise maaşlarının asgari ücretin altında kalması nedeniyle isyan ettiğini kaydetti.

"Duble yollar meselesi, hep beraber utanacağımız bir mesele"

Vakıf yurtlarına, kamu yararı denilerek öğrenci başına verilen 800 lira desteklemenin, özel yurtta ya da kirada kalan her öğrenci için de verilmesini isteyen Özel, "İktidarımızın ilk telefonu TOKİ Başkanlığına, ilk talimat cumhuriyet yurtları olacak." dedi.

Özel, Gaziantep ve Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Meseleyi sadece yandaş müteahhitlere, yap, işlet, torunlara borç devret yöntemiyle yaptırılan geniş yollara, viyadüklere indirgemek, Derik gerçeğini görmemek demektir ya da Gaziantep'teki o ateşi duymamak demektir. Duble yollar meselesi, bizim hep beraber utanacağımız bir mesele, bu kadar gecikildiği için. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün şehirlerini otobanlarla bağlamışken birbirine ve kendi yurttaşından 1 lira para almıyorken, bu kadar gecikilmiş duble yollar ve çağın gereklerini karşılamayan saçma sapan işler, maalesef Türkiye açısından utanılacak işlerdir. Bu utancı AK Parti ile sınırlı tutmuyoruz."

"CHP, bütün idamlardan da utanç duymaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sürekli siyasi idamlardan ve darağaçlarından bahsettiklerini iddia eden Özel, Soylu'nun "CHP'nin iradesi olmasaydı darbeciler bu idamları yapamazdı" dediğini söyledi.

İsmet İnönü'nün bütün gücüyle idamları engellemek için çaba sarf ettiğini savunan Özel, "Menderes'in ailesinin bu konuda 'İsmet Paşa'nın müspet gayretleri, samimi gayretleri' diye ifade ettikleri, kayıtlara, hatıratlara geçirdikleri gerçek bu. Her türlü idama karşıyız. İdamın bir cezalandırma yöntemi olmadığını, CHP tarihsel olarak savunmuştur. Yapılmış bütün idamlara, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bütün idamlara CHP karşıdır. CHP, bugün o geçmişte yapılan bütün idamlardan da utanç duymaktadır. Türkiye adına utançtır bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

"14 müzik festivali yasaklandı"

Özel, bu yaz 14 festivalin yasaklandığını, bu yasaklamaların, bir anayasal hakkın kullanımının engellenmesi olduğu için, anayasal hakka, anayasal düzene müdahale anlamına geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısını yapmak üzere gittiği Niğde'de kaldığı otelin karşısında AK Parti il yönetimi tarafından AK Parti müziklerinin çalındığını anlatan Özel, Niğde'nin yerel dinamikleri ve milletvekillerince gün boyunca mücadele edilmesine rağmen sonuç alınamadığını söyledi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ı aradığını aktaran Özel, "İkiletmedi, hemen telefonu kapadı ve dakikalar içinde Mahir Bey sorunu çözdü. Mahir Bey'e teşekkür ediyoruz. Ama bir futbol takımını, deplasmana gelmiş bir takımı kendilerince çalıştırılmayarak, uyutmayarak maçı kazanacağını sanan zihniyetin başına ne gelirse, AK Parti'nin başına da o gelecek." diye konuştu.

Niğde'de 16 gruba ayrılarak sahaya çıkan CHP milletvekillerinin, peşlerinde birer polis kamerasıyla gezdiğini iddia eden Özel, "Düşünüyorsun, Niğde Emniyeti'nde 16 tane el kamerası olması bile beklenecek bir şey değil. Niğde'de aynı anda 16 olay olur mu, 16 el kamerası olsun. Planlamışız 16 gruba, 16 tane el kamerası, 16 tane sivil polis. Neden gidiyoruz, vatandaş geliyor yakınıyor ya, Süleyman Bey de bunun raporunu istiyor. Bir yandan raporlama, bir yandan da caydırıcılık faaliyeti. Kimi; ana muhalefet partisini, genel başkanı, grup başkanvekillerini, milletvekillerini... Korkunun ecele faydası yok." yorumunu yaptı.