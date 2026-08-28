CHP'den Milli Dayanışma Yasası'na 'şartlı başlangıç' vurgusu

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Biz bu yasayı, o ya da bu partinin değil, devletin projesi olarak gördüğümüz için destekledik. Biz, çerçeve yasanın çıkmasını 'şartlı bir başlangıç' olarak görüyoruz." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin bu sene 25. yılını kutladığını anımsatarak, AK Parti hükümetleri dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin özgürlüklerin en ağır yara aldığı ülkeler arasında yer aldığını savunan Öztrak, AK Parti'nin Türkiye'yi Demokrasi Endeksi'nde 179 ülke içinde 140. sıraya gerilettiğini söyledi.

Öztrak, Türkiye'nin enflasyon oranıyla dünya genelinde enflasyonu en yüksek 5. ülke konumunda olduğunu anlatarak, AK Parti'nin kendinden önceki tüm hükümetlerin 79 yılda kullandığı kaynağın 5 katından fazlasını 24 yılda kullandığını iddia etti.

Emeklilerin "geçinemiyoruz" diye feryat ettiğini dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalanların sayısı hızla artıyor. Emekliler iş kazalarında hayatlarını yitiriyor. Gazilerimiz parklarda hak mücadelesi verirken polis şiddetine uğruyor. Haklarını aradıklarında üstlerine biber gazı sıkılıyor. Çocuklar yakında okula başlayacak. Aileler bu yıl da 'Masrafları nasıl karşılayacağım' diye kara kara düşünüyor. Çiftçi, yasanın emrettiği desteği alamıyor."

OECD verilerine göre Türkiye'nin gelir eşitsizliğinin ve adaletsiz dağılımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını aktaran Öztrak, "Özetle yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirme iddiasıyla iş başına gelen AK Parti yönetimleri, 25 yılın sonunda her üç vaadini de yerine getirmedi." dedi.

Öztrak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirterek, ülkede adalet, güven ve öngörülebilirliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Terör örgütünün tasfiyesi ve terör sorununun bitmesinin ilk adımı olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM tatile girmeden önce Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Öztrak, "Biz bu yasayı, o ya da bu partinin değil, devletin projesi olarak gördüğümüz için destekledik. Biz, çerçeve yasanın çıkmasını 'şartlı bir başlangıç' olarak görüyoruz. Bu meselenin, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Netanyahu hükümeti ülkemizin bu oyunlara gelmeyeceğini bilmelidir"

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı ve sonrasındaki açıklamaları dikkatle takip ettiklerini ifade eden Öztrak, "Türkiye ile gerginlik çıkarıp bunu yaklaşan seçimlere meze etme hadsizliğini gösteren, bölgenin istikrara kavuşmasını engellemeye çalışan Netanyahu hükümeti ülkemizin bu oyunlara gelmeyeceğini bilmelidir. Hükümetin bu hadsizliğin tekrarını önleyecek önlemleri almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Öztrak, bir gazetecinin CHP'nin "mutlak butlan" davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çektiğini anımsatarak, "Neden şimdi geri çekildi? Bunun özel bir nedeni var mı?" diye sorması üzerine, "Bildiğim kadarıyla Yargıtaya müracaat eden kişiler, bu müracaatları geri çektiler." ifadesini kullandı.

Gazetecinin "CHP, kurumsal olarak kendi kararını geri çekti." ifadesi üzerine ise Öztrak, "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA