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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı çok çekişmeli bir final maçının ardından kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i ve şampiyonayı ikinci bitiren Vakıfbank'ı yürekten kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eczacıbaşı Dynavit için kutlama mesajı yayınladı. Özel'in bu akşam X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı çok çekişmeli bir final maçının ardından kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i ve Şampiyonayı ikinci bitiren Vakıfbank'ı yürekten kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

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