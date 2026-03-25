CHP Genel Başkanı Özel basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu pervasızlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka, etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Özel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile İran'ın misillemeleriyle gelişen sürecin Türkiye'ye etkileri ve alınması gereken önlemlere ilişkin hazırladıkları paketi değerlendirdiklerini aktardı.

Özel, İran'daki yönetimin uygulamalarını tasvip etmediklerini ancak İran'ın geleceğine sadece İran halkının karar vereceği, emperyalist ülkelerin haksız müdahalelerinin son bulacağı bir düzeni savunmanın, siyasi, ahlaki ve vicdanı sorumlulukları olduğunu söyledi.

Özel, saldırılara karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi ülkelerinde siyaseten sıkışmış olan Trump ve Netanyahu ikilisinin bölgemizi kana bulamasına karşı duruyoruz. Bu kendini bilmez ikilinin, Filistin, Gazze, Suriye, Lübnan ve çok sayıda komşu ülkeye saldırılarını cesaretle reddetmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu pervasızlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka, etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz."

"Asgari ücret artışları 3 ayda bir gerçekleşmeli"

Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin endişe verici boyutlara ulaştığını savunan Özel, Ekonomik Sosyal Konseyi'nin toplanması gerektiğini söyledi.

Özel, partisinin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin toplumun tüm kesimleri ve sektör temsilcileriyle görüştüğünü, tespit, öneri ve düşünceleri doğrudan topladığı bilgisini verdi.

Konsey tarafından hazırlanan önlem paketinin detaylarını paylaşan Özgür Özel, "Akaryakıttaki yüzde 20'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini öneriyoruz. Benzin ve motorinin ÖTV'sinin içindeki KDV'nin ise kalıcı olarak kaldırılmasını, vergiden vergi alan bu uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, tarımsal üretimde de ciddi önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Çiftçilere kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim olanağı sunulması, faizsiz gübre ve akaryakıt kredileri sağlanmasını isteyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gübrenin Türkiye'de tam da ekim dönemi gelirken, üretimindeki aksaklıklar, tedarik zincirindeki zorluklar, fiyatındaki artış son derece tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Bu konuda bir krizin kapıda olduğunu görüp acil önlem alınması gerekmektedir. Çiftçilerimizin kredi borçlarının faizleri silinmeli, ana paraları mutlaka yapılandırılmalıdır. Çiftçilere yönelik haciz işlemleri derhal durdurulmalıdır. Asgari ücret artışları 3 ayda bir gerçekleşmeli, memur ve emekli maaşlarında ek düzenlemeler yapılmalıdır."

Özel ayrıca, sosyal yardım sistemine entegre, hane gelirine göre kademeli değişen nakit destek verilmesi, dar gelirli enflasyon sepeti hesaplaması yapılması, süreçten olumsuz etkilenen firmalar için acil olarak Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi paketleri devreye alınması, küçük esnafa elektrik ve doğal gaz desteği ile ulaşım sektöründeki esnaf için akaryakıt desteği sağlanması gerektiğini anlattı.

"Enerji güvenliği için altyapı entegrasyonu oluşturulmalı"

Partisinin hazırladığı orta ve uzun vadeli önlemlere de değinen Özel, "Enerjide orta ve uzun vadede; enerji güvenliğinin sağlanması için gerekli altyapı entegrasyonu oluşturulmalı, arz güvenliğinin tahkim edilmesi için alternatif tedarik hatları güçlendirilmeli, yerli yenilenebilir enerji kapasitesi artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, tarımda sübvansiyon mekanizmaları oluşturulması, üretim artışı ve planlamanın esas alınması, çiftçiye gelir güvencesi sağlanması, KOBİ'ler ve reel sektör için enerji maliyetlerini azaltmaya dönük destek programları ve üretimde yeşil-mor-dijital dönüşüm programlarının hayata geçirilmesi, komşu ülkelerle ulaştırma ve enerji alanında kriz koordinasyon mekanizmaları oluşturulması ile Türk savunma sanayisine etkin destek sağlanması çağrısında bulundu.